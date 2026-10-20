Переход на столичности
Стартовал новый конкурс «Молодежная столица России»
За статус «Молодежной столицы-2027» поборется 21 город, в том числе миллионные Санкт-Петербург, Краснодар и Уфа, сообщило 20 октября Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Присуждение этого звания подразумевает круглогодичное проведение в городе тематических мероприятий под патронажем организатора конкурса. Наличие почетного статуса приносит региону очевидные имиджевые и ресурсные преимущества, а также приток молодых кадров, считают опрошенные “Ъ” эксперты.
За звание «Молодежной столицы России» ежегодно соперничают региональные центры, которые «развивают молодежную среду и инфраструктуру», создают «возможности для развития и самореализации молодых людей» и «становятся точками притяжения» для молодежи. В этом году статус присвоят в пятый раз: ранее «молодежными столицами» побывали Нижний Новгород (2023), Москва и Владивосток (2024), Омск и Пермь (2025) и Смоленск (2026). Как отмечали в Росмолодежи, звание «подталкивает молодых жителей города к активному участию в общественной жизни», развивает городскую инфраструктуру и повышает рейтинг инвестиционной привлекательности региона.
В этот раз на статус претендует 21 город: Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Псков, Нальчик, Мелитополь, Киров, Сыктывкар, Архангельск, Ярославль, Липецк, Якутск, Геническ, Орел, Тверь, Чита, Мурманск, Иваново, Владимир, Великий Новгород и Владикавказ. По словам руководителя Росмолодежи Григория Гурова, в этом году «лицом» заявок городов-номинантов станут «молодежные команды», которые «отражают его экономику, культуру и возможности для молодых людей». Они подготовят видеовизитки с ответом на вопрос: «Почему именно в нашем городе сегодня хочется провести молодость?» Поддержать заявку смогут и простые горожане, рассказав в соцсетях, почему именно их город достоин особого статуса (за разнообразие контента участники получат дополнительные баллы).
Десятку полуфиналистов по итогам первых этапов определит жюри, в которое, в частности, вошли глава комитета Госдумы по молодежной политике Владислав Головин («Единая Россия»), стендап-комик Варвара Щербакова, волонтер Анна Плужникова, певица Карина Кросс, фермер Кирилл Степанов и телеведущий Алексей Янгер. Завершающим этапом станет голосование всех желающих на «Госуслугах» с 1 по 18 декабря.
Опрошенные “Ъ” региональные эксперты в оценке эффекта от звания «молодежной столицы» разошлись. По словам профессора НИУ ВШЭ Сергея Кочерова, этот статус «привел в Нижний Новгород определенные деньги» и «действительно внес оживление» в нижегородскую повестку. «По студентам видел, что они были очень довольны»,— признался эксперт, добавив, что проводимые в рамках проекта мероприятия создали у молодых людей «ощущение праздника и востребованности». А вот землячка профессора, политический обозреватель Валентина Бузмакова, напротив, отметила, что «все эти игры делаются для узкого круга» и «абсолютно не коснулись» рядовых горожан: «Может, это и произвело впечатление на кого-то в Москве, но на нас — нет».
Статус «молодежной столицы» — «яркое и красивое событие», которое «хорошо ложится в общую логику молодежной политики», сказал “Ъ” политолог Дмитрий Еловский. Проект решает несколько задач, связанных в том числе с «опосредованным управлением кадровыми перетоками» и «имиджевым позиционированием». «Когда все это фокусируется в конкретном городе с большим количеством мероприятий, это становится зримым, а если "размазывать" все по всей стране, сложнее демонстрировать успехи»,— рассуждает эксперт. Помимо «очевидных имиджевых преимуществ» звание приносит и практическую выгоду, поскольку федеральный центр «концентрирует в одном городе различные проекты и финансирование для них», подчеркивает политолог Дмитрий Орлов. Привлекательность города-победителя для молодежи повышается как в смысле «роста ее притока из других регионов», так и «в отношении оттока», резюмирует эксперт.
Газета «Коммерсантъ» №195от 21.10.2026, стр. 3