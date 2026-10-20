Переход на столичности

Опрошенные “Ъ” региональные эксперты в оценке эффекта от звания «молодежной столицы» разошлись. По словам профессора НИУ ВШЭ Сергея Кочерова, этот статус «привел в Нижний Новгород определенные деньги» и «действительно внес оживление» в нижегородскую повестку. «По студентам видел, что они были очень довольны»,— признался эксперт, добавив, что проводимые в рамках проекта мероприятия создали у молодых людей «ощущение праздника и востребованности». А вот землячка профессора, политический обозреватель Валентина Бузмакова, напротив, отметила, что «все эти игры делаются для узкого круга» и «абсолютно не коснулись» рядовых горожан: «Может, это и произвело впечатление на кого-то в Москве, но на нас — нет».