Консервативное ускорение

Увеличение денежного объема нового бизнеса может быть связано не только с количеством переданной техники, но и с ростом ее стоимости. Господин Моллаев связывает «увеличение среднего чека примерно на 20% с удорожанием самой техники». На конечную стоимость, в частности, влияет повышение утилизационного сбора. Кроме того, ранее значительная часть техники реализовывалась из складских запасов, сформированных за счет закупок автомобилей по более низкой цене. По мере исчерпания этих запасов растет доля техники из новых поставок, стоимость которой примерно на 20% выше, отмечают во «Флит Лизинге». Директор ГК «Интерлизинг» Артем Алешкин также связывает рост объемов лизингового бизнеса с «удорожанием новых автомобилей, средневзвешенная цена которых по итогам девяти месяцев составила 3,4 млн руб.». Он отмечает, что в связи с этим «фокус внимания бизнеса сместился в сторону техники с пробегом». В частности, в «Интерлизинге» доля таких сделок за девять месяцев выросла более чем в 1,5 раза.