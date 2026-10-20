Консервативное ускорение
Бурный рост нового бизнеса не позволяет говорить о восстановлении рынка лизинга
Участники лизингового рынка фиксируют в третьем квартале довольно значительный рост показателей нового бизнеса — на десятки процентов по сравнению с предыдущим. Однако в самих компаниях относятся к результатам консервативно, отмечая нестабильные показатели в зависимости от квартала. О полном восстановлении рынка говорить преждевременно, считают его участники.
По итогам девяти месяцев 2026 года новый бизнес лизинговой компании «Европлан» (входит в группу Альфа-банка) вырос на 30%, до 90,8 млрд руб. При этом в компании ранее прогнозировали рост за год на 15% и в настоящее время сохраняют эту оценку. Гендиректор «Европлана» Илья Ноготков среди причин опережающего роста нового бизнеса компании, в частности, отмечает объединение с розничным лизингом Альфа-банка. Кроме того, среди факторов топ-менеджер называет и улучшение ИТ-платформы автолизинга, расширение экосистемы автоуслуг и рост их качества, усовершенствование ИИ-моделей оценки риска и предпочтений клиентов.
При этом, по оценке “Ъ”, в третьем квартале 2026 года объем нового бизнеса «Европлана» уверенно вырос во всех основных сегментах. В частности, легковой сегмент — почти на 38% по сравнению с предыдущим кварталом, до 17,5 млрд руб., сегмент коммерческого транспорта — на 7%, до 18,6 млрд руб. Отдельные участники рынка также отмечают рост объемов бизнеса. Во «Флит Лизинге» сегмент легковых автомобилей за третий квартал вырос на 44%, сегмент грузового транспорта — на 37%, сегмент спецтехники — на 54%. В «Интерлизинге» с июля по сентябрь 2026 года количество лизинговых договоров, предметом которых стали новые автомобили, выросло на 32% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.
«Европлан» был приобретен Альфа-банком в конце прошлого года (см. “Ъ” от 26 декабря 2025 года). По данным «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2026 года «Европлан» и «Альфа-Лизинг» занимали второе место среди лизинговых компаний по объему портфеля (169 млрд руб.). По данным отчетности по МСФО, на 30 июня 2026 года чистые инвестиции в лизинг «Европлана» составили 141,3 млрд руб. Чистая прибыль по итогам полугодия превысила 4,3 млрд руб.
Участники рынка оценивают полученные показатели довольно консервативно. «Говорить о полном восстановлении рынка пока преждевременно, скорее речь идет о постепенной адаптации отрасли к новым условиям»,— считает коммерческий директор «Флит Лизинга» Руслан Моллаев. В «Интерлизинге» отмечают, что в среднем по рынку положительной динамики не наблюдается, несмотря на то что в первом квартале объемы нового бизнеса в автолизинге выросли почти на 50%.
Это подтверждает и нестабильная динамика объемов нового бизнеса «Европлана» в течение девяти месяцев в разных сегментах. В частности, в первом квартале объемы снизились на десятки процентов во всех сегментах. Во втором квартале все сегменты уже показали резкий рост. В третьем квартале объемы продолжили увеличиваться, но темпы роста замедлились, особенно в сегменте самоходной техники. Господин Ноготков отмечает, что движение рынка проходило неравномерно: «Летом мы наблюдали спад из-за проблем с топливом, затем увидели оживление в сентябре за счет отложенного спроса».
Увеличение денежного объема нового бизнеса может быть связано не только с количеством переданной техники, но и с ростом ее стоимости. Господин Моллаев связывает «увеличение среднего чека примерно на 20% с удорожанием самой техники». На конечную стоимость, в частности, влияет повышение утилизационного сбора. Кроме того, ранее значительная часть техники реализовывалась из складских запасов, сформированных за счет закупок автомобилей по более низкой цене. По мере исчерпания этих запасов растет доля техники из новых поставок, стоимость которой примерно на 20% выше, отмечают во «Флит Лизинге». Директор ГК «Интерлизинг» Артем Алешкин также связывает рост объемов лизингового бизнеса с «удорожанием новых автомобилей, средневзвешенная цена которых по итогам девяти месяцев составила 3,4 млн руб.». Он отмечает, что в связи с этим «фокус внимания бизнеса сместился в сторону техники с пробегом». В частности, в «Интерлизинге» доля таких сделок за девять месяцев выросла более чем в 1,5 раза.
Газета «Коммерсантъ» №195от 21.10.2026, стр. 8