С ответно-подготовительным визитом

Министр иностранных дел КНР Ван И в четверг прибывает с трехдневным визитом в США. Его поездка пройдет всего за три недели до саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, в рамках которого может состояться вторая очная встреча лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина. Однако пока неизвестно, поедет ли на саммит председатель Си, поэтому стороны решили позиционировать поездку главы МИД Китая как ответ на визит в Пекин этим летом госсекретаря США Энтони Блинкена. С учетом новых геополитических «вводных» одной из важнейших тем для обсуждения станет конфликт на Ближнем Востоке. Как и в случае с украинским конфликтом, США попытаются «подтолкнуть китайцев к более конструктивному подходу» к этой проблеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Китая Ван И в четверг прибывает в США — то ли с ответным визитом, то ли для подготовки приезда председателя КНР Си Цзиньпина на саммит АТЭС в Сан-Франциско

Фото: Eraldo Peres / AP Глава МИД Китая Ван И в четверг прибывает в США — то ли с ответным визитом, то ли для подготовки приезда председателя КНР Си Цзиньпина на саммит АТЭС в Сан-Франциско

Фото: Eraldo Peres / AP

О том, что министр иностранных дел КНР Ван И, одновременно занимающий еще более значимый пост заведующего канцелярией комиссии центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам, прибывает в США уже 26 октября и пробудет там три дня, в американском Госдепартаменте сообщили в понедельник. «Этот визит Ван И — часть продолжающихся усилий по поддержанию открытых каналов связи с Китаем по всему спектру вопросов»,— отметил один из неназванных чиновников американской администрации, которого процитировало CNN. И добавил, что официальные лица США среди прочих вопросов обсудят с гостем «Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря, проблемы проливов, Ближний Восток, войну России на Украине, провокации Северной Кореи».

На фоне давних разговоров о вероятной личной встрече лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина многие сочли, что приезд главы китайской дипломатии в Вашингтон будет посвящен подготовке визита председателя КНР на саммит лидеров стран АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, что стало бы его первой поездкой в Соединенные Штаты с 2017 года. Однако, ввиду того что китайская сторона упорно продолжает хранить интригу на сей счет, поездку Ван И предпочли официально преподнести в качестве ответного визита после приезда в Пекин в июне госсекретаря Энтони Блинкена.

При этом подвешенным остался вопрос, встретится Ван И только с господином Блинкеном и советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном или же он будет принят и главой Белого дома.

Последнее было бы весьма логично, ведь председатель Си принял госсекретаря США в ходе его поездки в Пекин. Так или иначе, но визит Ван И в Штаты станет первой поездкой в эту страну китайского чиновника такого высокого уровня с момента резкого обострения американо-китайских отношений вслед за историей со сбитым над США китайским аэростатом. Американцы, напомним, заявили о наличии на нем шпионского оборудования, тогда как, по версии Пекина, это был обычный метеорологический аппарат, сбившийся с заданной траектории.

С тех пор, впрочем, в Китае побывало немалое число высокопоставленных визитеров из США. В среду, например, Си Цзиньпин принял в Пекине губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, заверив его: Китай продолжит строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. А в офисе губернатора сообщили, что обсуждались «действия по борьбе с изменениями климата, экономическое развитие, культурный обмен, проблематика соблюдения прав человека и вопросы демократии».

Кроме того, в КНР ездили глава Минфина США Джаннет Йеллен, спецпредставитель президента по вопросам климата Джон Керри и министр торговли Джина Раймондо. В начале этого месяца в Китае отметился и лидер сенатского большинства Чак Шумер, приехавший в компании шести сенаторов, что стало первым визитом американских законодателей в КНР с 2019 года.

Однако дальше красивых фраз о том, что конкуренция двух держав должна быть управляемой, и договоренностей создать с нового года рабочие группы по коммерческим и инвестиционным разногласиям дело не пошло.

Более того, к и без того объемному багажу прошлых и пока не решенных проблем (тайваньский вопрос, меры США по сдерживанию технологического развития Китая и постоянные угрозы Вашингтона за приписываемую Пекину поддержку России в украинском конфликте) прибавились новые раздражители и новые вызовы.

В их числе оказался и нынешний конфликт на Ближнем Востоке. Как дали понять на этой неделе журналистам неназванные официальные лица в Вашингтоне, в ходе визита Ван И будет обсуждаться как война между Израилем и палестинским движением «Хамас», так и действия России на Украине, и США намерены «подтолкнуть китайцев к более конструктивному подходу по обоим вопросам».

На фоне опасений, что в конфликт между Израилем и «Хамасом» может вот-вот в полную силу вмешаться проиранское шиитское движение «Хезболла», Китай с учетом его недавнего успешного посредничества в примирении Тегерана и Эр-Рияда мог бы, по мысли американцев, использовать рычаги давления на Иран, чтобы тот воздержался от участия в конфликте.

Однако не менее важной для американцев, по мысли старшего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николая Суркова, будет информационная составляющая. «Против Израиля уже идет мощная международная кампания. И она работает, особенно в развивающемся мире. Если к ней активно присоединится Китай — единственная из великих держав, которая в последние годы активно и последовательно отстаивает интересы палестинцев, то Глобальный Юг точно осудит действия Израиля и США как его основного союзника. А для Штатов это сейчас некстати из-за противостояния с Россией»,— пояснил эксперт “Ъ”.

Поэтому одной из задач американцев на грядущих переговорах будет не допустить, чтобы Китай громогласно защищал жителей Газы и вообще палестинцев, тем самым выставляя Израиль, а вместе с ним и США агрессором в глазах развивающегося мира, резюмировал собеседник “Ъ”.

Еще одной острой темой, по которой у сторон наверняка найдется «пара ласковых» слов друг для друга, станет воскресный инцидент между Пекином и Манилой в Южно-Китайском море, который в интерпретации китайской береговой охраны был «незначительным столкновением кораблей», а по версии Филиппин — «опасными маневрами блокировки» с китайской стороны. Вашингтон, который в мае этого года торжественно переподтвердил свою приверженность военному альянсу с Филиппинами, уже успел раскритиковать Пекин за его «опасные и незаконные действия» в спорной акватории моря. На что Китай ответил привычно: риф Жэньай (который в англоязычном мире именуют Второй отмелью Томаса, а на Филиппинах — отмелью Аюнгин) является частью его территории, и именно Манила «серьезно нарушила территориальный суверенитет Китая», направив туда свой военный корабль.

Тем не менее американцы, очевидно, сочли вопрос незакрытым, пообещав, что на встречах с Ван И тема участившихся инцидентов у берегов Филиппин будет обязательно поднята вновь.

Впрочем, более приоритетным для США станет скорее решение собственных, а не чужих проблем с КНР. Так, один из чиновников американской администрации в разговоре со СМИ признал, что США по-прежнему обеспокоены отсутствием прямого канала связи между военными двух стран. «Если мы собираемся продолжать ответственно управлять этими отношениями и нашей конкуренцией, если мы действительно собираемся свести к минимуму риск просчетов, которые могут перерасти в конфликт, мы должны полностью раскрыть наши двусторонние связи,— заметил один из представителей администрации Байдена в беседе с CNN.— За последние пару месяцев между нашими двумя оборонными ведомствами имели место некоторые спорадические контакты, но что нам нужно, так это постоянный диалог между военными и каналы связи. И они еще не установлены, но я могу заверить вас, что это будет в повестке дня визита Ван И».

Между тем большой вопрос, заинтересован ли в этом Китай. «Во-первых, китайцы исходят из того, что американцам такой канал связи нужнее, чем им. И во-вторых, китайцы считают: американцы часто стремятся установить канал для военных контактов с ними тогда, когда они в реальности переходят к политике эскалации и давления в отношения КНР, чтобы при выходе ситуации из-под контроля иметь возможность напрямую поговорить с китайцами и откатить назад. Таким образом, в ряде случаев существование этого канала парадоксальным образом способствует более активным и напористым действиям США, и потому Китай подходит к созданию таких каналов с большой опаской»,— сказал “Ъ” директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Пойти на создание канала связи между военными Китай, по словам эксперта, может лишь в случае, если с американской стороны будут какие-то существенные ответные уступки. Но шансы на такое развитие событий откровенно невелики.

Наталия Портякова