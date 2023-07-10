США и Китай поторговали аргументами

Министр финансов США Джанет Йеллен завершила визит в Китай, ставший второй в этом году попыткой нормализации отношений Вашингтона и Пекина после поездки в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена. Главные итоги переговоров — снижение градуса конфронтации и подтверждение обоюдной заинтересованности строить здоровые экономические отношения, которые каждая из сторон, впрочем, понимает по-своему. США рассчитывают развивать сотрудничество, не отказываясь от санкций. А вот Пекин ждет конкретных шагов по созданию благоприятной среды для взаимодействия, не зависящего от геополитической конъюнктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов США Джанет Йеллен

Фото: Thomas Peter, Reuters Министр финансов США Джанет Йеллен

Фото: Thomas Peter, Reuters

Итоги визита в КНР, проходившего с 6 по 9 июля, министр финансов США Джанет Йеллен подвела в воскресенье в Пекине. Перед отлетом домой она попыталась вновь объяснить смысл китайской политики действующей администрации США. Первым делом госпожа Йеллен попыталась донести мысль о том, что вопреки распространенному мнению США вовсе не стремятся отгородиться от Китая, поскольку это «имело бы катастрофические последствия для обеих стран и стало бы дестабилизирующим фактором для всего мира».

При этом глава американского финансового ведомства призвала не искать дополнительную политическую подоплеку в ограничительных мерах, направленных на защиту национальных интересов США. Она назвала разрыв с Китаем «практически неосуществимым» и пообещала, что дальнейшие действия США «в области национальной безопасности» будут носить «прозрачный, узконаправленный характер, нацеленный на достижение четких целей».

«Мои двусторонние встречи, которые продолжались около десяти часов, стали шагом вперед в наших усилиях по укреплению американо-китайских отношений. Мы можем создать здоровые экономические отношения, которые принесут пользу обеим странам и всему миру»,— резюмировала Джанет Йеллен.

Ее поездка в Пекин стала первым за последние четыре года посещением китайской столицы министром финансов США. Интерес к визиту подогревался тем обстоятельством, что он проходил вскоре после состоявшейся 19 июня поездки в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. Эффект от переговоров господина Блинкена, которого принял председатель КНР Си Цзиньпин, оказался смазанным сразу несколькими последовавшими событиями.

Так, президент США Джо Байден в одном из выступлений назвал Си Цзиньпина диктатором, что вызвало негодование китайской стороны. Кроме того, еще больше обострилась ситуация вокруг Тайваня в связи с поездками на остров американских конгрессменов и решением Госдепартамента США одобрить выделение американской военной помощи Тайбэю на $440 млн.

Накануне визита Джанет Йеллен свой ход в игре на обострение сделал и Пекин, объявив о введении экспортного контроля над галлием, германием и их соединениями, которые используются для производства полупроводников и электроники. Эти правила вступили в силу сразу после того, как Нидерланды, крупнейший мировой производитель оборудования для изготовления особо тонких микрочипов, по призыву США объявили о новых мерах по ограничению доступа Китая к передовому оборудованию для производства микросхем.

До этого, в октябре прошлого года, Министерство торговли США запретило продажу Китаю наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства. Главный упор в ограничительных мерах был сделан на технологиях, которые связаны с искусственным интеллектом и могут применяться в военных целях. Для усиления эффекта санкций против Китая США были нужны ограничения со стороны японской Tokyo Electron Ltd и нидерландской ASML Holding, которые в итоге согласились присоединиться к ограничительным мерам и прекратить экспорт аппаратуры для производства микросхем в Китай.

На встрече с американскими предпринимателями в Китае Джанет Йеллен обвинила Пекин в «карательных мерах против американских компаний», а также использовании нерыночных, по мнению США, инструментов экономического регулирования. Среди них она упомянула расширение субсидий для госпредприятий и местных компаний, а также ограничение доступа на рынок иностранных фирм.

Однако, несмотря на продолжающуюся деградацию американо-китайских отношений и новый резкий откат последних недель, китайская сторона сочла необходимым принять Джанет Йеллен. Ее собеседниками стали премьер Госсовета КНР Ли Цян, вице-премьер Хэ Лифэн, а также вице-президент Народного банка Китая, глава Государственного управления валютного контроля Пань Гуншэн. Сам же китайский лидер накануне визита министра финансов США отправился в поездку в провинцию Цзянсу, где посетил высокотехнологичные китайские компании и призвал их добиться самообеспечения в области технологий.

Китайское видение того, какими должны быть здоровые экономические отношения с Вашингтоном, в ходе встречи с главой Минфина США изложил Ли Цян. «Экономические интересы Китая и США тесно связаны. Взаимовыгодное сотрудничество является сутью китайско-американских экономических отношений. Развитие Китая — это возможность, а не вызов для США, это выгода, а не риск»,— отметил глава китайского правительства. Он призвал США совместно с КНР «укреплять координацию и сотрудничество, объединить усилия для решения глобальных проблем и содействия общему развитию». Кроме того, Министерство коммерции КНР призвало США «предпринять конкретные действия по созданию благоприятной среды для развития торгово-экономических отношений между двумя странами».

Возобновившийся после очередного отката американо-китайский диалог, как ожидается, продолжит спецпосланник президента США по вопросам климата, экс-госсекретарь Джон Керри. По сообщению агентства Bloomberg, ветеран американской политики, предположительно, посетит Пекин после 16 июля.

Сергей Строкань