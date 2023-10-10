Си Цзиньпина приглашают в Сан-Франциско

Двухпартийная делегация американских сенаторов во главе с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером совершает поездку по КНР. В программе — встречи с председателем Си Цзиньпином и другими китайскими руководителями. Визит законодателей — едва ли не последний шанс договориться о проведении встречи лидеров США и Китая на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в Сан-Франциско.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский сенатор Чак Шумер (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Reuters Американский сенатор Чак Шумер (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Reuters

Поездка в КНР шести американских сенаторов во главе с Чаком Шумером проходит на фоне нового напоминания о том, насколько напряженными и конфликтными остаются американо-китайские отношения. В ночь на вторник по московскому времени неизвестный на автомобиле врезался в здание генконсульства КНР в Сан-Франциско, создав, по заявлению китайской стороны, «серьезную угрозу безопасности жизни сотрудников и людей на месте, а также нанеся серьезный ущерб объектам и имуществу дипмиссии».

Седан марки Honda на полной скорости влетел в вестибюль визового отдела генконсульства КНР. Прибывшая на место полиция открыла огонь по нападавшему, который получил смертельные ранения и скончался в больнице. О мотивах его действий не сообщалось.

«Китай призывает США немедленно провести расследование и принять эффективные меры для обеспечения безопасности китайских дипломатических учреждений и их персонала в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях»,— заявил во вторник представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Инциденты у здания китайской дипмиссии в Сан-Франциско случались и раньше. Так, в 2014 году, в канун китайского Нового года, злоумышленник пытался поджечь генконсульство.

Между тем Сан-Франциско — это не только место, где обосновалась одна из самых больших в США китайских диаспор, но и город, где 11–17 ноября пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

С этим мероприятием Вашингтон связывает особые надежды на нормализацию отношений с Пекином.

В конце прошлой недели, когда делегация Сената только направлялась в КНР, хозяин саммита АТЭС в Сан-Франциско президент США Джо Байден заявил, что не исключает своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. «Такая встреча не запланирована, но она возможна»,— заявил он журналистам.

Газета The Washington Post со ссылкой на чиновников американской администрации сообщила, что Белый дом уже начал планировать встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники подтвердило, что США и Китай близки к организации новой встречи двух лидеров. Предыдущая прошла в ноябре 2022 года на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали.

В июне американский лидер говорил, что надеется на встречу с Си Цзиньпином «когда-нибудь в будущем, в ближайшей перспективе». При этом в течение года он позволял себе выпады в адрес Китая и его лидера. Так, в том же июне Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, а также выразил мнение о том, что Китай испытывает «реальные экономические трудности». В свою очередь, Си Цзиньпин обвинил США в том, что они руководят усилиями Запада по «сдерживанию, окружению и подавлению Китая».

Однако это не мешало Вашингтону и Пекину продолжать контакты. В последние месяцы КНР посетили четыре высокопоставленных представителя администрации США: госсекретарь Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, министр торговли Джина Раймондо и посланник по климату Джон Керри. Кроме того, советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретился на Мальте с главой МИД КНР Ван И.

Учитывая, что предыдущие контакты этого года так и не позволили снизить уровень конфронтации, обе стороны возлагают особые надежды на миссию сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партию. От результатов поездки будет во многом зависеть, приедет ли Си Цзиньпин в Сан-Франциско и встретится ли там с Джо Байденом.

Поездка сенаторов началась в деловой столице Китая — Шанхае. Там законодатели пообщались с представителями американского бизнеса и секретарем городского парткома Чэнь Цзинином. Также в программу вошли встреча с Ван И в Пекине и посещение города Сиань в северо-западной провинции Шэньси.

Главную же интригу представлял вопрос о том, получат ли американские законодатели аудиенцию у Си Цзиньпина.

И в итоге был дан положительный ответ. «Мы приветствуем новые визиты членов Конгресса США в Китай для лучшего понимания прошлого, настоящего и будущего нашей страны. Китай и США как крупные державы должны продемонстрировать соответствующий дух, видение и ответственность. Нужно должным образом наладить китайско-американские отношения, уважать друг друга, мирно сосуществовать и сотрудничать для взаимной выгоды»,— заявил Си Цзиньпин в ходе встречи с американской делегацией.

Китайский лидер попытался опровергнуть ключевой постулат политики Вашингтона, состоящий в том, что движущей силой связей США и КНР должно стать управляемое соперничество. «Конкуренция и противостояние не отвечают тенденциям времени, они не могут решить проблемы наших стран и ответить на вызовы, стоящие перед миром»,— заявил Си Цзиньпин, сделав акцент на том, что экономики Китая и США глубоко интегрированы и обе страны могут извлечь выгоду из развития друг друга. По словам председателя КНР, «глобальное экономическое восстановление после пандемии, изменение климата, международные и региональные проблемы требуют координации и сотрудничества между Китаем и США».

Перемещающиеся по разным регионам Китая американские законодатели проводят свои встречи в закрытом формате, воздерживаясь от оценок болевых точек американо-китайских отношений.

Единственным публичным заявлением Чака Шумера, сделанным по итогам встречи с Си Цзиньпином, стал призыв к Пекину «поддержать народ Израиля и осудить трусливое и злостное нападение». Кроме того, сенатор Шумер раскритиковал своего предыдущего собеседника в Пекине Ван И, который, по его словам, не проявил «сочувствия или поддержки Израилю в тяжелые и неспокойные времена».

Несмотря на поиски путей сближения с КНР, США по-прежнему считают главными инструментами продвижения двусторонних связей введение новых санкций, а также политическое и экономическое давление. В начале сентября Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США обнародовало черный список из 49 иностранных компаний (.pdf), против которых введены ограничительные меры под предлогом якобы имевшего место оказания ими поддержки вооруженным силам России или ее оборонно-промышленному комплексу. 42 компании (то есть подавляющее большинство) находятся в Китае. В отношении внесенных в черный список юридических лиц будет действовать презумпция отказа в выдаче лицензий на приобретение американской высокотехнологичной продукции.

Последний шаг Вашингтона вызвал предсказуемо негативную реакцию Пекина. «После небольшого перерыва США снова включили ряд китайских компаний в список экспортного контроля за так называемые отношения с Россией. Это типичный образец одностороннего экономического давления и политики односторонних действий, против которых китайская сторона выражает решительный протест»,— заявили в Министерстве коммерции КНР, пообещав защищать интересы своих компаний.

Сергей Строкань