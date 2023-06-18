Китайскую пятилетку — за два дня

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершает двухдневный визит в Китай, который стал первой за последние пять лет подобной поездкой главы американской дипломатии. После того как отношения двух ведущих мировых держав достигли критически низкой точки, главная задача переговоров в Пекине — поиск ответа на вопрос, остается ли шанс сделать конфронтацию управляемой. Возможность возврата к сотрудничеству последних десятилетий больше не рассматривается. США и Китай пытаются возобновить диалог для того, чтобы договориться о разделе сфер влияния, заключив неформальный пакт о ненападении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пекине ясно дают понять, что США напрасно рассматривают Китай «как главного соперника и самый большой геополитический вызов» — ни к чему хорошему это не приведет (на фото: госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Цинь Ган)

Фото: Leah Millis / Pool / AP В Пекине ясно дают понять, что США напрасно рассматривают Китай «как главного соперника и самый большой геополитический вызов» — ни к чему хорошему это не приведет (на фото: госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Цинь Ган)

Фото: Leah Millis / Pool / AP

В воскресенье утром госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в аэропорт Пекина. У трапа самолета на фоне развевающихся на заднем плане государственных флагов двух стран его ждали, как казалось, насупившийся глава МИД КНР Цинь Ган, с которым глава американской дипломатии обменялся кратким рукопожатием, и сияющий улыбкой посол США Николас Бернс, которому господин Блинкен что-то сказал, секунд десять жал руку, после чего дружески похлопал по плечу.

Из аэропорта Энтони Блинкен и глава МИД КНР поехали в государственную резиденцию Дяоюйтай на переговоры, давшие старт программе первого за последние пять лет визита главы американской дипломатии в Китай. После завершения встречи главы дипломатических ведомств двух стран отправились на рабочий обед, не сделав никаких заявлений для прессы.

Предыдущим госсекретарем США, который посетил Пекин в июне 2018 года, стал глава американской дипломатии в администрации президента Трампа Майк Помпео. Предшественник Энтони Блинкена был одним из пионеров новой американской политики «диалога с позиции силы» и введения санкций против Китая, которая стала отходом от более сбалансированной политики предыдущих администраций. Уже после ухода со своего поста, в прошлом году, господин Помпео демонстративно посетил с визитом Тайвань, после чего в МИД КНР его назвали «политиканом с провальной репутацией».

В отличие от своего предшественника Энтони Блинкен никак не засветился в американо-китайских скандалах и подчеркнуто избегал резких заявлений в адрес Пекина, что в итоге и сделало его переговоры в Пекине возможными.

Визит главы Госдепа в Китай должен был состояться еще в феврале. О контактах глав дипломатических ведомств, которым предстояло начать работу по размораживанию двусторонних отношений, еще в ноябре прошлого года на полях саммита G20 на Бали договорились президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин. Однако скандал с китайским аэростатом, сбитым над континентальной частью США 4 февраля, в самый последний момент привел к отмене поездки Энтони Блинкена в КНР. За последние три месяца в отношениях двух стран добавилось немало нового негатива. Это привело к полному сворачиванию контактов дипломатов и военных и сделало миссию главы Госдепа еще более сложной.

Так, Пекин отказался от предложения провести на полях конференции по безопасности в Сингапуре «Шангри-ла диалог» встречу главы Пентагона Ллойда Остина с новым главой Минобороны КНР Ли Шанфу, находящимся под санкциями США.

А на прошлой неделе группа влиятельных сенаторов-республиканцев, входящих в комитеты по разведке и вооруженным силам, обратилась к президенту с письмом, возвращающим в политическую повестку подзабытую историю с китайским шаром. «Мы призываем вас противостоять усилиям Пекина заставить Соединенные Штаты замолчать в связи с нарушением КНР суверенитета США и немедленно обнародовать выводы ФБР о китайском шпионском воздушном шаре»,— говорится в обращении. Его авторы также потребовали «рассмотреть все варианты» реагирования на угрозы национальной безопасности США, которые, по их мнению, исходят от Китая. «Пекин продолжает испытывать решимость США и подрывать доверие к США — мы должны ответить силой, иначе рискуем столкнуться с дальнейшей агрессией со стороны противников Америки»,— настаивают американские законодатели.

На прошлой же неделе телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации Байдена сообщил, что президент США хотел поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином через несколько дней после того, как американские военные сбили китайский аэростат, однако его отговорили от этого советники по национальной безопасности.

И все же несмотря на все более конфронтационный фон, на пресс-конференции по итогам состоявшегося в мае саммита G7 в Хиросиме президент Байден пообещал, что в американо-китайских отношениях «в ближайшее время начнется оттепель».

О том, что в будущем Вашингтон рассчитывает на серию обменов визитами с Китаем, сообщил и координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл. Как следовало из его разъяснений, отказываясь менять модель отношений с КНР, которая предполагает достижение практических результатов путем давления, в Вашингтоне все еще убеждены, что она может оказаться жизнеспособной. «Нет ничего противоречивого в том, чтобы интенсивно конкурировать и вести переговоры с КНР по целому ряду вопросов. Мы заинтересованы в создании механизмов поддержания коммуникации для снижения рисков конфликтов»,— заявил представитель Белого дома. «Мы не можем позволить разногласиям, которые могут нас разделять, помешать продвижению вперед в решении глобальных приоритетных задач, требующих от нас совместной работы»,— добавил он.

«Мы едем в Пекин с реалистичным уверенным подходом и искренним желанием управлять нашей конкуренцией наиболее ответственным образом. Надеемся как минимум, что мы достигнем этой цели. Мы также рассчитываем достичь прогресса по ряду конкретных вопросов, но я не могу предсказать вам сейчас, каковы будут результаты»,— продолжает помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Накануне переговоров в Пекине агентство Bloomberg распространило комментарий, призывающий Китай «прислушаться к тому, что говорит Блинкен». В свою очередь, газета Politico обратила внимание на то, что «администрация США описывает поездку Блинкена как часть долгосрочных усилий по снижению градуса враждебности, которая фактически заморозила дипломатический диалог на высоком уровне». Газета приводит слова высокопоставленного представителя Госдепа США, который сообщил, что госсекретарь Блинкен будет использовать свои встречи в Пекине, «чтобы избавить Китай от некоторых неправильных представлений о том, что мы пытаемся делать».

Между тем в Пекине уже дали понять, что добиться потепления в отношениях и сохранить их прежнюю модель в ходе визита госсекретаря Блинкена и последующих контактов, на которые рассчитывают США, будет невозможно.

«То, что США рассматривают Китай как главного соперника и самый большой геополитический вызов,— это серьезное заблуждение. Между Китаем и США существует некоторая конкуренция в торгово-экономической и других сферах, но конкуренция не должна быть недобросовестной, "ты проиграл, я выиграл". Тем более нельзя под видом конкуренции осуществлять подавление и сдерживание, лишать Китай его права на развитие»,— предупредил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «Это уже не так называемая ответственная конкуренция, это безответственный путь бесчинства, который может привести лишь к противостоянию между Китаем и США и расколу мира»,— добавил китайский дипломат.

Еще более жесткое заявление, допускающее возможность военного столкновения США и Китая, сделала другой официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. «Если бы между Китаем и США возник неожиданный военный конфликт, он был бы вызван не провокационными действиями Китая по отправке военных судов и самолетов в район Лос-Анджелеса или куда-либо еще у берегов Калифорнии. Скорее всего, это было бы вызвано действиями американских военных кораблей или боевых самолетов вблизи территории Китая»,— заявила Хуа Чуньин. «Если кто-то стремится навредить Китаю, сохранив при этом себя невредимым, то он принимает желаемое за действительное»,— добавила Хуа Чуньин.

Между тем, уже в воскресенье вечером, подводя итоги первого дня переговоров госсекретаря Блинкена в Пекине, глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер назвал состоявшиеся переговоры «откровенными, содержательными и конструктивными».

«Госсекретарь подчеркнул важность дипломатии, поддержания открытых каналов связи для снижения риска неправильного понимания и просчетов. Госсекретарь поднял ряд проблемных вопросов, а также говорил об изучении возможности сотрудничества с Китаем по общим международным проблемам, где наши интересы совпадают», — заявил Мэтью Миллер, добавив, что Энтони Блинкен пригласил китайского коллегу в Вашингтон для продолжения консультаций.

Сергей Строкань