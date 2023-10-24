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Коммерсантъ FM
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Война пришла на базы

После первых ударов по своим военным объектам США еще раз предупредили Иран

США опасаются, что война между Израилем и палестинским движением «Хамас» распространится на более обширный регион и затронет весь Ближний Восток. Американские военные объекты в Сирии и Ираке в последние дни несколько раз подвергались атакам беспилотников, и в ближайшее время эти атаки вряд ли прекратятся. США усиливают военное присутствие в регионе и одновременно готовят план эвакуации сотен тысяч американских граждан сразу из нескольких ближневосточных стран, на случай если ситуация обострится.

Военная база Эт-Танф в провинции Хомс в Сирии

Военная база Эт-Танф в провинции Хомс в Сирии

Фото: Lolita Baldor / AP

Военная база Эт-Танф в провинции Хомс в Сирии

Фото: Lolita Baldor / AP

По меньшей мере четыре американские военные базы в Сирии в понедельник были атакованы беспилотниками. В их числе база Эт-Танф, расположенная на юго-востоке страны рядом с лагерем беженцев Эр-Рукбан, где США тренируют отряды сирийской вооруженной оппозиции. В Вашингтоне всегда подчеркивали, что эта база особенно важна, так как позволяет контролировать пути переброски оружия из Ирана в Ливан для шиитского движения «Хезболла».

Ответственность за удары взяло на себя «Исламское сопротивление в Ираке», куда входят различные шиитские проиранские формирования.

И это была уже не первая их попытка нанести удар по американским военным объектам в Сирии и Ираке. Атаки происходят практически каждый день с прошлой среды. В четверг в результате одной из них несколько американских военных получили легкие ранения.

«Исламское сопротивление в Ираке» — новый бренд, только недавно заявивший о себе. Кто в него входит — точно неясно. Возможно, он как-то связан с давно существующим «Координационным органом иракского сопротивления», который постоянно выступает против американского присутствия в регионе, а состоящие в нем группировки не раз атаковали американские базы. Однако такой интенсивности атак не было уже давно. Очевидно, что это связано с безоговорочной поддержкой Вашингтоном Израиля в его войне с палестинским движением «Хамас». Еще на прошлой неделе одна из иракских шиитских группировок «Катаиб Хезболла» заявила о своем «вступлении в битву с Израилем», что вылилось в удары по базам США. Представитель группировки Джаафар аль-Хусейни заявил, что американцы стали «важными партнерами в убийствах жителей сектора Газа» и поэтому должны нести ответственность за последствия.

В субботу в адрес США поступила еще одна угроза со стороны исламского сопротивления. Американские войска призвали «немедленно покинуть» страны региона, иначе их базы окажутся под ударом. Напомним, что около 900 американских военных находятся в Сирии и примерно 2,5 тыс.— в Ираке. Кроме того, США сохраняют военное присутствие на территории всех арабских государств Персидского залива, а также в Иордании.

Сразу после начала войны между Израилем и «Хамасом» США начали наращивать свои силы в регионе.

Еще на прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, а также привести в состояние повышенной готовности 2 тыс. военнослужащих для возможной отправки на Ближний Восток. Во вторник в регион прибыла эскадрилья истребителей F-16 ВВС США.

Дмитрий Дризе о перспективах конфликта на Ближнем Востоке

Дмитрий Дризе о перспективах конфликта на Ближнем Востоке

Кроме того, после серии атак в Ираке и Сирии в Вашингтоне задумались о дополнительных шагах для защиты своих военных на Ближнем Востоке. По данным агентства Reuters, эти меры включают увеличение количества военных патрулей США, повышение уровня безопасности на объектах, активизацию сбора разведывательной информации. «Учитывая рост числа нападений и попыток атаковать военные объекты США, постоянный пересмотр мер защиты наших сил имеет решающее значение»,— заявил Reuters глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла.

Ранее высокопоставленные представители администрации Байдена, включая министра обороны Ллойда Остина, предупредили о риске серьезного увеличения числа нападений на американские войска на Ближнем Востоке и о том, что Иран может попытаться распространить войну между Израилем и «Хамасом» на более обширный регион.

«Мы видим перспективу гораздо более значительной эскалации действий против американских сил и личного состава в ближайшем будущем, и давайте проясним это: следы ведут в Иран»,— заявил журналистам в понедельник высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности. В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил: «Мы знаем, что Иран внимательно следит за этими событиями, а в некоторых случаях активно содействует этим атакам и подстрекает других, кто может захотеть использовать конфликт в интересах Ирана».

Одновременно высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил CNN, что США и их партнеры «все на одной волне посылают четкий сигнал Ирану»: ни он, ни группы, находящиеся под его влиянием, не должны пытаться воспользоваться ситуацией. По информации CNN, в роли ключевого посредника между США и Ираном выступает Катар.

«США не ищут конфликта с Ираном, мы не хотим расширения этой войны»,— заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Он также добавил, что «если Иран или его ставленники» нанесут удар по американцам, то ответ будет «решительным и стремительным». Господин Блинкен призвал Совбез донести до Тегерана призыв не открывать второй фронт против Израиля. «Не атакуйте Израиль!» — подчеркнул он.

Помимо Ирана, одним из адресатов речи госсекретаря США была ливанская «Хезболла», с чьей стороны удары по израильской территории в последнее время резко активизировались. Ситуация настолько обострилась, что многие страны призывают своих граждан покинуть Ливан. Об эвакуации американцев из стран региона задумались и США. По данным американской газеты The Washington Post, особую обеспокоенность вызывает судьба тех, кто находится в Израиле и Ливане. Речь идет примерно о 700 тыс. американских граждан.

Марианна Беленькая

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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Палестинец с раненым ребенком в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Палестинец с раненым ребенком в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Женщина у ворот больницы в Хан-Юнисе

Женщина у ворот больницы в Хан-Юнисе

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные на позиции недалеко от границы с сектором Газа

Израильские военные на позиции недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Израильская бронетехника на севере сектора Газа

Израильская бронетехника на севере сектора Газа

Фото: Reuters

Похороны палестинцев, погибших в Хан-Юнисе в результате атаки израильской стороны

Похороны палестинцев, погибших в Хан-Юнисе в результате атаки израильской стороны

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Экстренные службы работают в здании, пострадавшем из-за ракетного удара со стороны сектора Газа, в израильском городе Ришон-ле-Цион

Экстренные службы работают в здании, пострадавшем из-за ракетного удара со стороны сектора Газа, в израильском городе Ришон-ле-Цион

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы

Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы

Фото: Abed Khaled / AP

Люди ищут выживших после израильского удара по Рафаху (сектор Газа)

Люди ищут выживших после израильского удара по Рафаху (сектор Газа)

Фото: Hatem Ali / AP

Представители прессы фотографируют израильских солдат

Представители прессы фотографируют израильских солдат

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его

Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его

Фото: Reuters / Amir Cohen

Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле

Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле

Фото: Petros Giannakouris / AP

Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине

Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине

Фото: Majdi Mohammed / AP

Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве

Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Reuters TV

Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара

Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара

Фото: Hatem Ali / AP

Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона

Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона

Фото: Baz Ratner / AP

Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах

Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах

Фото: Reuters / Stringer

Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас»

Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас»

Фото: Reuters

Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри

Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри

Фото: Reuters / Amir Cohen

Дым после израильского авиаудара по сектору Газа

Дым после израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа

Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа

Фото: Mohammed Dahman / AP

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз

Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз

Фото: Reuters / Amir Cohen

Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара

Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа

Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа

Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Amir Cohen

Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Фото: Fatima Shbair / AP

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Фото: Ali Mohmoud / AP

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Фото: Fatima Shbair / AP

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Фото: Hussein Malla / AP

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

Фото: Israel Defense Forces / AP

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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Палестинец с раненым ребенком в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Женщина у ворот больницы в Хан-Юнисе

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные на позиции недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Израильская бронетехника на севере сектора Газа

Фото: Reuters

Похороны палестинцев, погибших в Хан-Юнисе в результате атаки израильской стороны

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Экстренные службы работают в здании, пострадавшем из-за ракетного удара со стороны сектора Газа, в израильском городе Ришон-ле-Цион

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы

Фото: Abed Khaled / AP

Люди ищут выживших после израильского удара по Рафаху (сектор Газа)

Фото: Hatem Ali / AP

Представители прессы фотографируют израильских солдат

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его

Фото: Reuters / Amir Cohen

Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле

Фото: Petros Giannakouris / AP

Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине

Фото: Majdi Mohammed / AP

Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Reuters TV

Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара

Фото: Hatem Ali / AP

Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона

Фото: Baz Ratner / AP

Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах

Фото: Reuters / Stringer

Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас»

Фото: Reuters

Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри

Фото: Reuters / Amir Cohen

Дым после израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа

Фото: Mohammed Dahman / AP

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз

Фото: Reuters / Amir Cohen

Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Amir Cohen

Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Фото: Fatima Shbair / AP

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Фото: Ali Mohmoud / AP

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Фото: Fatima Shbair / AP

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Фото: Hussein Malla / AP

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

Фото: Israel Defense Forces / AP

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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