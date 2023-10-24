Война пришла на базы

США опасаются, что война между Израилем и палестинским движением «Хамас» распространится на более обширный регион и затронет весь Ближний Восток. Американские военные объекты в Сирии и Ираке в последние дни несколько раз подвергались атакам беспилотников, и в ближайшее время эти атаки вряд ли прекратятся. США усиливают военное присутствие в регионе и одновременно готовят план эвакуации сотен тысяч американских граждан сразу из нескольких ближневосточных стран, на случай если ситуация обострится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военная база Эт-Танф в провинции Хомс в Сирии

Фото: Lolita Baldor / AP Военная база Эт-Танф в провинции Хомс в Сирии

Фото: Lolita Baldor / AP

По меньшей мере четыре американские военные базы в Сирии в понедельник были атакованы беспилотниками. В их числе база Эт-Танф, расположенная на юго-востоке страны рядом с лагерем беженцев Эр-Рукбан, где США тренируют отряды сирийской вооруженной оппозиции. В Вашингтоне всегда подчеркивали, что эта база особенно важна, так как позволяет контролировать пути переброски оружия из Ирана в Ливан для шиитского движения «Хезболла».

Ответственность за удары взяло на себя «Исламское сопротивление в Ираке», куда входят различные шиитские проиранские формирования.

И это была уже не первая их попытка нанести удар по американским военным объектам в Сирии и Ираке. Атаки происходят практически каждый день с прошлой среды. В четверг в результате одной из них несколько американских военных получили легкие ранения.

«Исламское сопротивление в Ираке» — новый бренд, только недавно заявивший о себе. Кто в него входит — точно неясно. Возможно, он как-то связан с давно существующим «Координационным органом иракского сопротивления», который постоянно выступает против американского присутствия в регионе, а состоящие в нем группировки не раз атаковали американские базы. Однако такой интенсивности атак не было уже давно. Очевидно, что это связано с безоговорочной поддержкой Вашингтоном Израиля в его войне с палестинским движением «Хамас». Еще на прошлой неделе одна из иракских шиитских группировок «Катаиб Хезболла» заявила о своем «вступлении в битву с Израилем», что вылилось в удары по базам США. Представитель группировки Джаафар аль-Хусейни заявил, что американцы стали «важными партнерами в убийствах жителей сектора Газа» и поэтому должны нести ответственность за последствия.

В субботу в адрес США поступила еще одна угроза со стороны исламского сопротивления. Американские войска призвали «немедленно покинуть» страны региона, иначе их базы окажутся под ударом. Напомним, что около 900 американских военных находятся в Сирии и примерно 2,5 тыс.— в Ираке. Кроме того, США сохраняют военное присутствие на территории всех арабских государств Персидского залива, а также в Иордании.

Сразу после начала войны между Израилем и «Хамасом» США начали наращивать свои силы в регионе.

Еще на прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, а также привести в состояние повышенной готовности 2 тыс. военнослужащих для возможной отправки на Ближний Восток. Во вторник в регион прибыла эскадрилья истребителей F-16 ВВС США.

Кроме того, после серии атак в Ираке и Сирии в Вашингтоне задумались о дополнительных шагах для защиты своих военных на Ближнем Востоке. По данным агентства Reuters, эти меры включают увеличение количества военных патрулей США, повышение уровня безопасности на объектах, активизацию сбора разведывательной информации. «Учитывая рост числа нападений и попыток атаковать военные объекты США, постоянный пересмотр мер защиты наших сил имеет решающее значение»,— заявил Reuters глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла.

Ранее высокопоставленные представители администрации Байдена, включая министра обороны Ллойда Остина, предупредили о риске серьезного увеличения числа нападений на американские войска на Ближнем Востоке и о том, что Иран может попытаться распространить войну между Израилем и «Хамасом» на более обширный регион.

«Мы видим перспективу гораздо более значительной эскалации действий против американских сил и личного состава в ближайшем будущем, и давайте проясним это: следы ведут в Иран»,— заявил журналистам в понедельник высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности. В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил: «Мы знаем, что Иран внимательно следит за этими событиями, а в некоторых случаях активно содействует этим атакам и подстрекает других, кто может захотеть использовать конфликт в интересах Ирана».

Одновременно высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил CNN, что США и их партнеры «все на одной волне посылают четкий сигнал Ирану»: ни он, ни группы, находящиеся под его влиянием, не должны пытаться воспользоваться ситуацией. По информации CNN, в роли ключевого посредника между США и Ираном выступает Катар.

«США не ищут конфликта с Ираном, мы не хотим расширения этой войны»,— заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Он также добавил, что «если Иран или его ставленники» нанесут удар по американцам, то ответ будет «решительным и стремительным». Господин Блинкен призвал Совбез донести до Тегерана призыв не открывать второй фронт против Израиля. «Не атакуйте Израиль!» — подчеркнул он.

Помимо Ирана, одним из адресатов речи госсекретаря США была ливанская «Хезболла», с чьей стороны удары по израильской территории в последнее время резко активизировались. Ситуация настолько обострилась, что многие страны призывают своих граждан покинуть Ливан. Об эвакуации американцев из стран региона задумались и США. По данным американской газеты The Washington Post, особую обеспокоенность вызывает судьба тех, кто находится в Израиле и Ливане. Речь идет примерно о 700 тыс. американских граждан.

Марианна Беленькая