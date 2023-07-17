США и Китай ждут хорошей погоды

Спецпосланник президента США по вопросам климата, экс-госсекретарь Джон Керри совершает визит в Китай, тем самым возобновляя взаимодействие двух ведущих мировых экономик по вопросам климатического кризиса. Визит продолжает серию двусторонних контактов, активизировавшихся после недавней поездки в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. В Вашингтоне уверены, что наилучшую модель отношений с КНР можно описать двумя словами: давление и переговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Керри и Се Чжэньхуа

Фото: Valerie Volcovici, Reuters Джон Керри и Се Чжэньхуа

Фото: Valerie Volcovici, Reuters

Визит Джона Керри в Пекин, который продлится до 19 июля, начался в понедельник его встречей со спецпредставителем Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа. Переговоры продолжались четыре с половиной часа. Подробности не сообщались, однако перед отлетом в китайскую столицу Джон Керри, занимавший пост госсекретаря в администрации президента Барака Обамы, сообщил: он едет в Пекин обсуждать вопросы уменьшения выбросов метана, сокращения использования угля в КНР, а также вырубки лесов.

Разъясняя цель визита, в Госдепартаменте США сообщили, что Вашингтон пытается договориться о взаимных обязательствах по сокращению выбросов в атмосферу. Как считает американская сторона, это позволит успешно провести 28-ю Конференцию участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.

Перед началом переговоров в Пекине советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN сообщил, что в Вашингтоне считают действия Китая по преодолению климатического кризиса недостаточными. «Китай не должен прятаться за какими-либо заявлениями о том, что он является развивающейся страной, чтобы уходить от ответственности. Эта ответственность в соответствии с Парижским соглашением по климату заключается в принятии существенных мер по сокращению выбросов»,— заявил дипломат. И призвал «мир активизироваться и оказывать давление на Китай».

Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Оно заменило ограничивающий выбросы газов Киотский протокол, действие которого заканчивалось в 2020 году.

Американо-китайские переговоры по вопросам изменения климата были приостановлены в августе прошлого года. Инициатором стал Пекин, который также пошел на ряд других ограничительных шагов в контактах с Вашингтоном. Поводом стал визит на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Однако в январе Министерство экологии и охраны окружающей среды КНР сообщило, что Пекин готов возобновить контакты для совместного решения проблемы изменения климата.

Визит Джона Керри стал уже третьей за последний месяц поездкой в китайскую столицу высокопоставленного представителя Вашингтона.

18–19 июня Пекин посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Затем эстафета перешла главе Минфина Джанет Йеллен, визит которой проходил 6–9 июля. Среди прочего она также призвала китайскую сторону к совместным усилиям по климатическим вопросам.

Оживление американо-китайских контактов происходит параллельно с накоплением негатива в двусторонних отношениях. Однако, как выясняется, это уже не мешает диалогу: обе стороны научились одновременно обвинять друг друга и вести переговоры. После того как вслед за визитом Энтони Блинкена в Пекин президент Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором», что вызвало негодование китайской стороны, в отношениях двух стран разгорелся новый скандал.

В конце прошлой недели телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил: накануне визита Энтони Блинкена в Пекин китайская сторона якобы могла провести операцию по взлому электронной почты ведомств США, включая Госдепартамент, чтобы заранее получить информацию о планах госсекретаря на переговорах.

Тема предполагаемой китайской хакерской атаки стала одним из вопросов, который обсудили на прошлой неделе в Джакарте госсекретарь Блинкен и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. По итогам встречи агентство AFP со ссылкой на американский правительственный источник сообщило, что китайские кибератаки «вновь угрожают подорвать зарождающуюся стабилизацию отношений».

Однако китайская сторона не только отвергла причастность к кибератаке, но и выдвинула ответные претензии. «Правительственные ведомства Китая почти каждый день подвергаются массированным кибератакам, их большая часть исходит из США. Китай неоднократно информировал международное сообщество о том, что КНР является самой большой жертвой кибератак. США должны прекратить без разбора навешивать ярлыки на Китай»,— заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Тем не менее, несмотря на противоположные версии по поводу того, кто же совершает кибератаки, итоги переговоров в Джакарте главы американской дипломатии и главного китайского дипломата обе стороны сочли позитивными. В Госдепартаменте назвали их «откровенными и конструктивными», не скрывали своего удовлетворения и в Пекине. «Когда господин госсекретарь посетил Китай в этом месяце, председатель Си Цзиньпин высказал важные и направляющие взгляды по вопросу стабилизации и развития китайско-американских отношений. Благодаря глубокому и откровенному общению был сделан важный шаг к тому, чтобы откорректировать курс движения огромного корабля китайско-американских отношений»,— процитировал МИД КНР заявление Ван И.

На этом фоне новое заявление об отношениях с Китаем сделал и министр обороны США Ллойд Остин, который так и не смог встретиться со своим китайским коллегой Ли Шанфу на июньской конференции по безопасности в Сингапуре. В интервью телеканалу CNN в прошлый четверг глава Пентагона отметил, что США стремятся продолжать диалог с Китаем, несмотря на существующие противоречия. «Мы обращались к ним на разных уровнях. Очень важно, чтобы страны с нашими возможностями могли разговаривать друг с другом, чтобы мы могли управлять этими отношениями. Продолжая плавать в международных водах и летать в международном воздушном пространстве, мы хотим быть уверены, что все делают это безопасно»,— заявил Ллойд Остин.

Тем не менее, как заявил ранее Джейк Салливан, американо-китайский военный диалог до сих пор не возобновлен. Выражая сожаление по этому поводу, он описал, как представляют себе в Вашингтоне модель отношений с Пекином. «Мы находимся в условиях интенсивной конкуренции, и нам необходимо ответственно управлять этой конкуренцией. Это требует интенсивной дипломатии»,— заявил советник президента США.

Сергей Строкань