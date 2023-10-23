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Коммерсантъ FM
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Китай совместно с Финляндией расследует ЧП на Balticconnector

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Китай и Финляндия уже взаимодействуют в рамках расследования о повреждении газопровода Balticconnector. Так она прокомментировала информацию о возможной причастности гонконгского судна к ЧП.

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Как утверждает дипломат, во время инцидента китайское судно «осуществляло обычное плавание в соответствующей акватории». По ее словам, судно не зафиксировало никаких аномалий из-за плохих морских условий. «Китай и Финляндия уже начали общение по этому вопросу. Надеемся, что соответствующие стороны как можно скорее смогут установить истинное положение дел и обеспечить объективность, справедливость и профессионализм расследования»,— сказала госпожа Мао (цитата по «Хуаньцю шибао»).

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8 октября операторы Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части газопровода. Его перекрыли, утечку остановили. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия. Финская полиция обнаружила «внешние следы» в районе утечки и заподозрила в причастности к ЧП китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал руководство НАТО задуматься о закрытии Балтийского моря для российских судов, если будут получены доказательства, что Москва причастна к повреждению газопровода Balticconnector.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Зацепило».

Лаура Кеффер

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