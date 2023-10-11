Инцидент с финско-эстонским газопроводом Balticconnector вышел на уровень НАТО: в среду эту тему на встрече в Брюсселе обсудили министры обороны стран Североатлантического альянса. Если выяснится, что труба вышла из строя из-за диверсии, то это будет квалифицировано как «атака на критическую инфраструктуру НАТО», на что в блоке обещали дать «решительный ответ». Власти Финляндии и Эстонии, впрочем, пока лишь говорят, что авария произошла из-за «внешнего воздействия», не называя возможных ее виновников. В Кремле новость об инциденте с Balticconnector назвали «тревожной», напомнив, что на Балтике ранее уже случались «опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судно финских пограничных сил в районе повреждения газопровода Balticconnector

Фото: Reuters Судно финских пограничных сил в районе повреждения газопровода Balticconnector

Фото: Reuters

О случившейся на выходных аварии на газопроводе Balticconnector власти Финляндии и Эстонии сразу же проинформировали партнеров по НАТО. Во вторник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг обсудил эту тему с финским президентом Саули Ниинистё и эстонским премьером Каей Каллас. На состоявшейся в среду в штаб-квартире НАТО в Брюсселе встрече министров обороны альянса этой теме было также уделено особое внимание.

«Если будет доказано, что это была преднамеренная атака на критически важную инфраструктуру НАТО, то это серьезная проблема. Ответ со стороны альянса будет единым и решительным»,— предупредил Йенс Столтенберг.

По оценке компаний-операторов (финской Gasgrid Finland и эстонской Elering), на ремонт газопровода, проложенного по дну Балтийского моря между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски, уйдет не менее пяти месяцев, а газ по нему пустить можно будет не ранее апреля 2024 года. В среду также стало известно о повреждении проложенного параллельно с Balticconnector кабеля связи, принадлежащего эстонской компании Elisa. Повреждение трубопровода произошло в финских водах, а коммуникационного кабеля — в эстонских, и тоже в ночь на воскресенье. Инциденты произошли с разницей примерно в два часа. В это время на Балтике был сильный шторм.

Подводный морской газопровод Balticconnector мощностью 2,6 млрд куб. метров в год, соединяющий газотранспортные системы Финляндии и Эстонии, был запущен в 2020 году, его стоимость составила €250 млн. В основном он использовался для отправки газа из Эстонии в Финляндию для покрытия пиков потребления. Финляндия исторически зависела от российского газа, так как не имеет собственной газодобычи или подземных хранилищ, но в мае 2022 года «Газпром» прекратил трубопроводные поставки в страну из-за отказа финской Gasum платить за газ в рублях. Сейчас газ занимает менее 5% в энергобалансе страны, при этом Финляндия продолжает закупать СПГ с мирового рынка, в том числе из России. Эстония также не получает российский трубопроводный газ, а снабжается через газотранспортную систему Латвии и имеет доступ к приемным терминалам СПГ в Латвии и Литве, а также к Инчукалнскому подземному хранилищу газа.

Остановка поставок по Balticconnector не имеет большого значения непосредственно для газоснабжения Финляндии и Эстонии, однако снижает гибкость, не позволяя перебрасывать объемы газа между ними.

Власти двух стран создали совместную комиссию для расследования инцидента. В среду и в Хельсинки, и в Таллине заявили, что давление в трубе начало резко падать из-за «внешнего воздействия». «На снимках со дна видно, что эти повреждения нанесены довольно большой силой»,— заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, труба выглядит так, «будто ее подцепили чем-то сбоку и поволокли».

Представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола сообщил на брифинге, что у места повреждения на глубине 60 метров обнаружены посторонние следы.

«Обзор и анализ данных находятся на начальных этапах. Однако на данном этапе можно констатировать, что на морском дне в районе места поломки газопровода наблюдаются внешние следы»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»), не уточнив, о каких следах идет речь.

В свою очередь, командующий Военно-морскими силами Эстонии Юри Саска в интервью порталу ERR уточнил: труба была защищена бетонным кожухом, который, судя по фото и видео с места происшествия, был чем-то поврежден с одной стороны. Из комментария следует, что из-за этих повреждений конструкция была нарушена и сдвинута. «Это немного похоже на то, как если бы поливочный шланг застрял у ваших ног и вы бы потащили его за собой»,— добавил Юри Саска. На вопрос журналиста, могла ли авария произойти из-за якоря какого-либо судна, потащившего трубу за собой, он ответил: «Я не буду заниматься спекуляциями. В любом случае, что-то разорвало этот трубопровод на части».

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Версия о якоре обсуждается и в финских СМИ. «Если труба сдвинулась и видны повреждения с одной стороны, то это, вероятно, череда событий, когда на якоре стояло довольно крупное судно, а штормовой ветер толкал его вперед и потому якорь начал отставать»,— предположил в беседе с порталом YLE директор Сети уязвимостей и устойчивости Центра передового опыта по гибридным вопросам Юкка Саволайнен. По его мнению, якорь большого судна вполне мог потащить за собой бетонный кожух газопровода, из-за чего труба в нем и была повреждена.

Эстонские СМИ со ссылкой на сайт судоходства Marine Traffic пишут, что близ места аварии среди ряда судов на выходных находился и российский нефтерудовоз «СГВ Флот».

Судно принадлежит Балтийской топливной компании (БТК, Санкт-Петербург). В среду вечером “Ъ” не удалось связаться с ее представителем, однако ранее в БТК объяснили финской газете Helsingin Sanomat, что их судно пережидало в этом месте шторм, после чего двинулось далее в сторону Калининграда. Еще четыре судна, находившиеся близ места аварии в минувшие выходные, приписаны к портам Островов Кука, Мальты, Либерии и Панамы.

Ранее в норвежском институте сейсмологии Norsar сообщили об обнаружении в ночь на воскресенье «небольшого сотрясения» в Финском заливе. Исследователи допустили, что выявленный звук мог быть вызван «ударом якоря и выбросом газа», но подчеркнули, что пока это лишь догадки.

Среди обсуждаемых в финских и эстонских СМИ версий — подрыв трубопровода водолазами или дефект самой трубы.

По разным причинам эти версии представляются местным экспертам менее правдоподобными, чем история с якорем. Главный вопрос, которым они задаются: намеренно ли он был сброшен в районе Balticconnector или это произошло случайно?

Официальные лица обеих стран пока не спешат говорить о возможных виновниках случившегося, но в европейских СМИ активнее всего обсуждается именно «российский след». Так опрошенные Helsingin Sanomat эксперты предположили, что у властей РФ «был целый набор причин сделать это». Среди них — посеять страх в Европе; показать, что Россия может добраться до критической инфраструктуры НАТО; продемонстрировать Финляндии, что вступление в альянс не сделало ее более безопасной; повлиять на цены на газ; создать дефицит газа в Финляндии и Эстонии в преддверии зимы; отвлечь внимание от событий на Украине.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в среду сказал журналистам, что Россия осуждает разрушение любых объектов топливно-энергетического комплекса.

«Мы выступаем против разрушения инфраструктуры, мы всегда против выступали. Россия и Министерство энергетики думает, что это абсолютно неправильно. Это нарушение глобального рынка, понимаете,— отметил он, комментируя историю с Balticconnector (цитата по "Интерфаксу").— Это не только (повреждение.— “Ъ”) газопроводов. Много есть объектов, повреждение которых потом приведет к нарушению энергобезопасности, рискам. Мы считаем, что это недопустимо и неприемлемо».

В Кремле новость об инциденте с Balticconnector назвали тревожной. «Не располагаю технической информацией, не знаю, есть ли такая информация у наших специальных служб, но, безусловно, это достаточно тревожная новость, потому что мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы»,— сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»). Он пояснил, что речь идет о прошлогодних диверсиях в отношении российских трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Напомним, власти Дании, Швеции и ФРГ, расследующие подрывы этих труб, до сих пор не заявили о том, кто мог осуществить эти атаки. В то же время ряд европейских СМИ (подробнее всех — немецкий журнал Der Spiegel), проведя собственное расследование, пришел к выводу, что «Потоки» были подорваны диверсантами с Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг версию об «украинском следе» журналистам комментировать отказался, сославшись на то, что официальные расследования не завершены.

Елена Черненко, Татьяна Дятел