Краснов назвал преимущества российской юрисдикции для бизнеса
Иностранные инвесторы обращают внимание на преимущества российской судебной юрисдикции, благодаря которым они не только могут выиграть спор, но и обеспечить сохранность своих вложений. Об этом в интервью «Ъ» рассказал председатель Верховного суда России Игорь Краснов.
«Например, наше процессуальное законодательство предусматривает весь комплекс обеспечительных мер, включая арест имущества и запрет определенных действий при наличии установленных законом оснований. Среди других преимуществ я бы выделил доступность судебной защиты, небольшие сроки рассмотрения дел, четкие и прозрачные механизмы исполнения решений»,— сказал господин Краснов.
Глава Верховного суда отметил, что перечисленные обстоятельства имеют практическое значение для иностранного бизнеса, чьи активы или экономические интересы находятся в России. Кроме того, в стране сейчас развивается единый цифровой маршрут судебной защиты. Инициатива поможет предпринимателям удаленно обращаться в суд и участвовать в рассмотрении дел.