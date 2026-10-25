Краснов назвал преимущества российской юрисдикции для бизнеса

Глава Верховного суда отметил, что перечисленные обстоятельства имеют практическое значение для иностранного бизнеса, чьи активы или экономические интересы находятся в России. Кроме того, в стране сейчас развивается единый цифровой маршрут судебной защиты. Инициатива поможет предпринимателям удаленно обращаться в суд и участвовать в рассмотрении дел.