Финская полиция обнаружила «внешние следы» в районе утечки Balticconnector

На участке утечки газопровода Balticconnector, работу которого приостановили 8 октября, обнаружили «внешние следы». Об этом на брифинге заявил представитель финской полиции Микко Симола.

«Обзор и анализ данных все еще находятся на начальных этапах. Однако на данном этапе можно констатировать, что на морском дне в районе места поломки газопровода наблюдаются внешние следы»,— сказал господин Симола (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что на действующем этапе предварительного расследования основное внимание уделяется техническому обследованию места аварии. Самим расследованием совместно занимаются полицейские службы Финляндии и Эстонии.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что утечка на газопроводе Balticconnector не может быть вызвана естественными причинами. Сейсмологическая группа NORSAR зарегистрировала возможный взрыв в Балтийском море вблизи Balticconnector.

Петр Бузлаев