Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыт из-за возможной утечки

Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией временно перекрыт из-за предполагаемой утечки, говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Финляндии Gasgrid. Согласно заявлению, сотрудники компании Gasgrid Finland и эстонского оператора Elering сегодня ночью заметили падение давления в газопроводе, после чего закрыли клапаны трубопровода.

«Состояние газовой системы Финляндии стабильное, и поставки газа в настоящее время обеспечиваются через плавучий терминал СПГ Inkoo»,— отмечается в сообщении.

Balticconnector — морской газопровод между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски, соединяющий газовые сети двух стран. Трубопровод предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.