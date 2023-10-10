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Balticconnector: что за газопровод и что с ним случилось

Работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена 8 октября из-за утечки. Во вторник, 10 октября, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что причиной могло стало «внешнее воздействие». Подробнее о газопроводе и его истории — в справке «Ъ».

Газопровод состоит из 77-километрового двунаправленного морского трубопровода между городами Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии, 21-километрового наземного трубопровода в Финляндии и 55-километрового трубопровода в Эстонии. Измерительные и компрессорные станции расположены в эстонских Инкоо и Керсалу. Морская часть эксплуатируется совместно операторами Elering и Baltic Connector, в то время как наземные участки трубопровода эксплуатируются отдельно каждой из сторон. В среднем в сутки объем поставок газа по трубопроводу может доходить до 7,2 млн куб. м.

Изначально его проект предложила финская газовая компания Gasum в сотрудничестве с эстонской Eesti Gaas. Позже Eesti Gaas заменила ее бывшая дочка EG Vorguteenus. В октябре 2015 года Gasum вышла из проекта, ее заменила финская госкомпания Baltic Connector OY.

Партнеры закончили работу над технико-экономическим обоснованием проекта в мае 2007 года. Исследования морского дна стартовали в ноябре 2013 года.

17 октября 2016 года между операторами Elering и Baltic Connector было подписано соглашение о строительстве. 8 июня 2018 года в Инкоо состоялась церемония закладки первого камня. Строительство морского трубопровода продолжалось с 20 мая по 24 июня 2019 года, защита морского участка была завершена к 12 июля. В целом стоимость трубопровода составила €300 млн, из которых около €188 млн было выделено Европейской комиссией.

Наземный участок трубопровода в Эстонии был заполнен газом 23 октября 2019 года, а морской — 27 ноября 2019 года. Церемония открытия Balticconnector состоялась 11 декабря 2019 года в городах Хельсинки и Палдиски. Коммерческая деятельность проекта началась 1 января 2020 года. За первый месяц работы газопровод обеспечил более трети потребности Финляндии в газе — 885 ГВт•ч, а внутреннее потребление в Эстонии составило 565 ГВт•ч.

К 2020 году операторы газовых сетей Эстонии, Латвии и Финляндии подписали договор о создании единого газового рынка, а в 2022-м — единой газовой зоны.

8 октября 2023 года около 02:00 (совпадает с мск) операторы газотранспортной системы зафиксировали нетипичное падение давления в морской части газопровода. Финские и эстонские власти сообщили, что произошла утечка. Трубопровод был перекрыт, утечку удалось остановить.

10 октября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждения морского газопровода могут быть результатом внешнего воздействия.

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