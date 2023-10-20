Президент Латвии допустил закрытие Балтийского моря для всех российских судов

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал руководство НАТО задуматься о возможном закрытии Балтийского моря для российских судов, если будут получены доказательства, что Москва причастна к повреждению газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдгарс Ринкевичс

Фото: Reuters Эдгарс Ринкевичс

Фото: Reuters

«Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны — ну, маловероятно, что другой страны… Я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей»,— пояснил господин Ринкевичс (цитата по Bloomberg). Он уточнил, что сейчас расследование еще ведется и никаких определенных выводов о причастности РФ к повреждению Balticconnector пока нет.

Тем не менее меры по обеспечению безопасности Балтийского моря уже приняты. Так, силы НАТО усилили патрулирование акватории Балтики, подчеркнул господин Ринкевичс.

8 октября финские и эстонские операторы газопровода Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части провода и заявили, что это свидетельствует о вероятной утечке. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия. Финская полиция обнаружила «внешние следы» в районе утечки.

НАТО пригрозило, что, если версия диверсии подтвердится, альянс даст решительный ответ. Президент России Владимир Путин назвал обвинения РФ в причастности к утечке на Balticconnector «чушью собачьей». Пресс-секретарь господина Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия «не имела и не имеет отношения» к ЧП, подобным повреждению газопровода Balticconnector.

Подробности об инциденте с Balticconnector — в материале «Ъ» «Зацепило».

Александр Кислов