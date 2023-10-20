Финляндия расследует причастность китайского судна к повреждению Balticconnector

Финляндия подозревает китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear в причастности к повреждению газопровода Balticconnector. Об этом сообщается в пресс-релизе Центральной криминальной финской полиции.

Как сообщалось ранее, 8 октября, в день, когда было зафиксировано повреждение на газопроводе, вблизи проплывал Newnew Polar Bear. «Мы будем сотрудничать с китайскими властями, чтобы выяснить возможную причастность корабля»,— сообщили в полиции.

По предварительным данным расследования, причиной повреждения газопровода был не взрыв, а «внешнее механическое воздействие». На морском дне предположительно обнаружили «чрезвычайно тяжелый предмет». Полиция выясняет его природу и связь с повреждением газопровода.

Накануне финская полиция завершила осмотр места повреждения Balticconnector и отправила собранные образцы в лабораторию для анализа. 17 октября сообщалось, что помимо китайского Newnew Polar Bear 8 октября вблизи газопровода проплывало российское судно «Севморпуть», которое также проверяли на причастность к инциденту.

В «Росатоме» отвергли причастность «Севморпути» к повреждению Balticconnector. В компании отметили, что экипаж российского судна не зафиксировал «подозрительных предметов» или «опасных действий других судов» вблизи места повреждения Balticconnector. Власти Латвии призвали НАТО закрыть Балтийское море для судов из России, если версия о ее причастности к инциденту подтвердится.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Зацепило».

Лусине Баласян