ЦАХАЛ сообщил о ликвидации заместителя командующего ракетными войсками «Хамаса»

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что в результате ночного израильского авиаудара погиб заместитель командующего ракетными войсками «Хамаса». Погибли также десятки боевиков палестинского движения, добавил он. «Хамас» информацию не комментировал.

«Мы увеличиваем количество атак на сектор Газа, чтобы сократить возможные угрозы для наших военных при подготовке к следующему этапу войны»,— cообщил господин Хагари на брифинге (цитата по The Times of Israel).

The Times of Israel со ссылкой на источники в израильских спецслужбах сообщала, что после начала боевых действий в Израиле был создан центр спецоперации для планирования убийств командиров «Хамаса».

11 октября армия Израиля атаковала дом лидера военного крыла «Хамаса» Мохаммеда Дейфа, а 14 октября сообщила об уничтожении командира роты «Нухба» Али Кади, руководившего атаками по израильской территории 7–8 октября. 19 октября «Хамас» сообщал о гибели командующего силами национальной безопасности Джехада Мхейсена в результате авиаудара ЦАХАЛа.

О ситуации в секторе Газа — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Лусине Баласян