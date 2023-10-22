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Коммерсантъ FM
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Что происходит в Израиле. День 16-й. Главное

Ход боевых действий

  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам на территории Ливана.
  • Израильская армия обстреляла лагерь палестинских беженцев в городе Дженин на Западном берегу Иордана, два человека погибли, еще несколько получили ранения, передает Reuters.
  • Служба общей безопасности Израиля и израильская разведка «Моссад» создали центр специальных операций для ликвидации бойцов и командиров движения «Хамас», пишет The Times of Israel.
  • Армия Израиля сообщила, что за сутки нанесла удары по десяткам военных целей в секторе Газа.
  • Силы ЦАХАЛ ликвидировали члена элитного подразделения палестинского движения «Хамас» «Нухба».
  • Израильские силовики задержали на западном берегу Иордана 46 палестинцев, находившихся в розыске, 27 из них являются активистами движения «Хамас».
  • Два человека погибли в результате израильского удара по аэропорту Дамаска (Сирия).
  • Израильские военные заявляют, что ликвидировали заместителя командующего ракетными силами движения «Хамас», сообщает Reuters.

Заложники

  • Военное крыло палестинского движения «Хамас» «Бригады аль-Кассам» заявило, что готово отпустить «по гуманитарным причинам» двух заложниц — Нурит Исхак и Йохевид Эфшиц.
  • Гражданин Румынии, который числился в Израиле пропавшим без вести, был захвачен в заложники и находится в секторе Газа, сообщила пресс-служба румынского МИДа.
  • Подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет 212 человек, сообщил представитель Армии обороны Израиля.

Мировая реакция

  • США распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции по конфликту между Израилем и палестинским движением «Хамас». Документ не содержит призыва к прекращению огня.
  • Министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке противоракетный комплекс THAAD и дополнительные батальоны зенитного ракетного комплекса Patriot «для усиления защиты американских войск».
  • Специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь призвал ООН как можно скорее созвать влиятельную и масштабную мирную конференцию для урегулирования палестино-израильского конфликта.
  • Манифестация в поддержку Палестины состоялась в Вашингтоне (США), в ней приняли участие несколько тысяч человек, передает корреспондент ТАСС.

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