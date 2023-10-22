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Коммерсантъ FM
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Израиль создал центр для проведения спецопераций по убийству командиров «Хамаса»

Служба общей безопасности Израиля и израильская разведка «Моссад» создали центр специальных операций для планирования операций по убийству бойцов и командиров палестинского исламского движения «Хамас», передает израильское издание The Times of Israel.

По информации собеседников издания в израильских спецслужбах, новая структура будет заниматься выявлением и планированием операций против тех представителей «Хамаса», которые принимали непосредственное участие в атаке на территорию Израиля 7 октября.

Как отмечает The Times of Israel, новый командный центр уже начал работу. Ожидается, что она активизируется после начала наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа. В рамках работы центра израильские спецслужбы планируют найти данные о местонахождении «сотен» представителей «Хамаса».

Израиль и «Хамас» ведут войну с 7 октября. Она началась с масштабного нападения палестинского движения на израильскую территорию и захвата нескольких населенных пунктов. Израиль вернул контроль над своими территориями и готовится к наземной операции в секторе Газа. Жертвами конфликта стали более 5 тыс. мирных жителей с обеих сторон.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

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