Суд начал рассматривать ходатайство об аресте участников массовых драк в Самаре

Следователь направил в суд Самарского района ходатайство об аресте шести предполагаемых участников массовых драк в Самаре. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Заседание по вопросу заключения под стражу трех из указанных граждан, Сафолова Р.Н., Яронзода З.А. и Косимова А.Р., проходит в настоящее время в суде. Им инкриминируются преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Всего же в Самаре было задержано семь предполагаемых участников массовых драк. Они произошли в Самаре с 15 по 17 октября. В драках участвовали иностранцы и местные жители.

После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Также в сети появились видеоролики с несовершеннолетними мигрантами. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам массовых драк.

Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил соответствующее обращение на имя прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. После этого было возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора.

Георгий Портнов