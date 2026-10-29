Блок Нетаньяху получил 53 из 120 мест в Кнессете

Для формирования правящего большинства необходимо, чтобы лидирующая коалиция контролировала как минимум 61 место. Если этого не происходит президент Израиля проводит консультации с представителями всех прошедших в парламент партий. Он поручает формирование правительства тому депутату, который имеет наивысшие шансы собрать коалицию. Кроме того, крупные коалиции могут привлечь на свою сторону небольшие партии или отдельные фракции. Если никто из депутатов так и не сможет сформировать устойчивую коалицию, то через 90 дней будут назначены перевыборы.