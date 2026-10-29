Блок Нетаньяху получил 53 из 120 мест в Кнессете
Коалиционный блок партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» получил 53 из 120 мандатов по итогам выборов в парламент. Оппозиционный блок партии «Яшар» получил 48 мест, арабские партии — 19. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 100% голосов, которые приводит JDN.
Партия «Ликуд» господина Нетаньяху получила 27 мандатов. На втором месте — партия главного конкурента израильского премьера Гади Айзенкота «Яшар». Она получила 21 место. Третье место заняла партия «Беяхад» бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета (12 мандатов).
Для формирования правящего большинства необходимо, чтобы лидирующая коалиция контролировала как минимум 61 место. Если этого не происходит президент Израиля проводит консультации с представителями всех прошедших в парламент партий. Он поручает формирование правительства тому депутату, который имеет наивысшие шансы собрать коалицию. Кроме того, крупные коалиции могут привлечь на свою сторону небольшие партии или отдельные фракции. Если никто из депутатов так и не сможет сформировать устойчивую коалицию, то через 90 дней будут назначены перевыборы.