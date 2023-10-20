Возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора Самарской области

Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Основанием для него стали размещенные в сети видеоролики несовершеннолетних иностранцев, на которых мигранты в нецензурной форме высказались в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в региональном СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям несовершеннолетних, разместивших видеоролики, а также действиям их родителей и попечителей»,— уточнили в ведомстве.

Видеоролики с мигрантами появились в сети после массовых драк иностранцев с местными жителями с 15 по 17 октября в Самаре. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам конфликта в парке Победы, после которой силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил соответствующее обращение на имя прокурора Самарской области Сергея Берижицкого.

Георгий Портнов