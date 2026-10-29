Нетаньяху попросили не задерживаться
Президент Израиля предложил премьеру уполовинить его срок во главе правительства
Президент Израиля Ицхак Герцог выступил за создание по итогам выборов в Кнессет, прошедших 27 октября, так называемого «ротационного правительства». В рамках этой инициативы правящий блок во главе с партией «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху должен будет создать правительство национального единства в коалиции с оппозиционным «Блоком перемен», учитывая то, что ни одна из этих сил не смогла добиться абсолютного большинства по итогам голосования. Президент предложил господину Нетаньяху пробыть премьером еще два года, после чего он должен уступить свое место представителю оппозиции и уйти из политики в обмен на помилование по всем связанным с ним коррупционным делам.
Президент Израиля предложил выход из ситуации неопределенности вокруг формирования будущей правящей коалиции, возникшей в Израиле после подсчета основной части голосов на выборах в Кнессет. Ицхак Герцог выступил за создание правительства национального единства, в которое войдут как сторонники Биньямина Нетаньяху, так и представители оппозиционного блока. Об этом рассказали источники израильского 14-го канала. Согласно этой инициативе, Нетаньяху должен проработать на своем посту еще два года, после чего уступить кресло премьера одному из оппозиционных лидеров, покинуть большую политику и получить от президента Израиля помилование по всем коррупционным обвинениям.
Утверждается, что господин Герцог прорабатывал этот план в течение последних двух лет и, судя по всему, успел обсудить его с США.
Как рассказывали еще 15 октября источники издания Israel Hayom, идея «ротационного правительства» уже получила зеленый свет со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
В Белом доме считают это способом скорректировать международный имидж Израиля, испорченный в том числе радикальными инициативами праворелигиозных министров нынешнего израильского правительства, и попробовать вернуться к концепции «Соглашений Авраама» — процесса по установлению и укреплению дипломатических отношений и экономических связей между Израилем и странами мусульманского мира.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Израиля продолжила обработку голосов, поданных в день голосования. Финальный этап их подсчета заняла обработка так называемых двойных конвертов. Это особый механизм голосования, который в Израиле существует для тех, кто не смог отдать голос на своем избирательном участке, например, для военнослужащих и дипломатов. Во внутренний конверт избиратель должен положить сам бюллетень — с целью сохранения тайны голосования. После этого внутренний конверт помещается во внешний, который содержит личные данные избирателя. Количество таких конвертов может составлять от 430 тыс. до 480 тыс., и их подсчет нередко занимает до пяти дней.
Пока ЦИК подсчитывал голоса, основные политические силы Израиля рассуждали о возможном составе правящей коалиции. Председатель оппозиционной партии «Яшар» и, как принято считать, один из основных соперников господина Нетаньяху на пост премьер-министра, бывший глава генштаба Гади Айзенкот, выступая 28 октября, исключил полноценную коалицию с арабскими партиями, которые продемонстрировали на выборах высокие результаты. Но он готов взаимодействовать с ними, чтобы создать «стабильное и благоприятное для всех граждан Израиля» правительство.
В то же время глава ЦИК Израиля Ноам Сольберг поручил Службе общей безопасности (ШАБАК) провести расследование в связи с возможным внешним вмешательством в проведение голосования. «Есть серьезные подозрения о недопустимом влиянии на выборы посредством иностранного финансирования со стороны сил, действующих против интересов Израиля. Учитывая, что речь идет о подозрениях в отношении внешних сил, расследование необходимо провести должным образом»,— отметил господин Сольберг в своем послании ШАБАК. Как уточняют источники израильских СМИ, речь может идти о возможном масштабном вмешательстве со стороны Катара, поддержавшего арабские партии.
До тех пор, пока в Израиле не сформировано и не приведено к присяге новое коалиционное правительство, Биньямин Нетаньяху продолжает исполнять обязанности премьер-министра, а его кабинет автоматически трансформируется в переходное правительство, которое обладает всеми полномочиями для полноценного управления страной до инаугурации нового правительства.
Коалиционные переговоры, как дают понять источники Israel Hayom, вряд ли сведут на нет внешнеполитические инициативы господина Нетаньяху, в том числе план новой военной операции против Ирана, который, как ожидается, будет одобрен Соединенными Штатами после промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на 3 ноября. По словам дипломатических собеседников издания, сотрудничество между США и Израилем по «иранскому вопросу» остается тесным на всех уровнях, и любое решение относительно дальнейших шагов будет зависеть исключительно от американо-израильских интересов и доводов военных.