В Самарской области из-за массовых драк проведут проверки мигрантов

Масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства будут проведены в Самарской области в местах проживания и работы иностранных граждан. Если будут выявлены нарушения, планируется принять строгие меры вплоть до прекращения выдачи мигрантам разрешений на работу. Основанием для этого стали массовые драки иностранцев с жителями Самары. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Как и все земляки, возмущен этим вопиющим случаем. По информации МВД, конфликт произошел на бытовой почве. Однако жестокость, с которой было совершено нападение на подростков, конечно, заслуживает самой суровой оценки – вне зависимости от национальной принадлежности нападавших. И это обязательно будет сделано»,– заявил глава региона.

Губернатор также отметил, что он «имел жесткий разговор с руководителем регионального УВМД» Игорем Ивановым. В настоящее время полиция задержала ряд участников инцидентов. Также Дмитрий Азаров поручил «предпринять исчерпывающие меры для того, чтобы максимально оперативно найти всех участников и зачинщиков конфликта, выяснить причины и все обстоятельства случившегося». Они понесут ответственность, пообещал губернатор.

Массовая драка с участием мигрантов произошла в Самаре в понедельник в парке Победы. Силовики начали проверку. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Было возбуждено уголовное дело. После этого очевидцы сообщили о новой драке с участием мигрантов в Можайском переулке во вторник вечером.

Георгий Портнов