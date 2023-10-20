Среди задержанных в Самаре мигрантов, избивавших подростков, есть несовершеннолетние

В Самаре задержаны семь участников массовых драк между подростками и мигрантами. Среди них есть несовершеннолетние, сообщили в СУ СК РФ по региону.

В ведомстве отметили, что установили всех участников конфликтных ситуаций, причинивших телесные повреждения. Создана следственная группа, объединено в одно производство несколько уголовных дел по ст. 116 УК РФ (побои), ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) – по факту размещения видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего.

Видеоролики с мигрантами появились в сети после резонансных массовых драк иностранцев с местными жителями с 15 по 17 октября в Самаре. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам конфликта в парке Победы, после которой силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности.

Андрей Сазонов