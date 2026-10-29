Автокредитам не дают развернуться

По данным ОКБ, в сентябре средний срок кредитов на новые автомобили составил чуть больше 5,5 года при среднем размере кредита 1,6 млн руб., на подержанные — 6,5 года и 1,5 млн руб. Минимальный срок автокредита в настоящее время, как правило, составляет от 12 месяцев (Альфа-банк, «Авто Финанс банк», ВТБ). При этом у Альфа-банка и «Авто Финанс банка» максимальный срок установлен в десять лет. Другие банки предлагают более короткие базовые сроки: Совкомбанк — до пяти лет, Сбербанк и ВТБ — до восьми лет, Быстробанк — до восьми с половиной лет.