СК РФ взял на контроль расследование массовой драки в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту инцидента с подростками в Самаре. Соответствующую информацию представит в центральный аппарат ведомства руководитель СУ СК России по Самарской области Марат Галиханов. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появилась информация об инциденте в парке Победы 16 октября текущего года. По словам очевидцев, перед этим между подростками и мигрантами произошел конфликт, и они устроили драку.

Следователи и прокуроры начали проверку. Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия или предметов, используемых в качестве него либо группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Ранее в Самарской области неоднократно фиксировались нарушения и выявлялись преступления среди мигрантов. В частности, в сентябре в столице региона произошел скандал с собакой, которую иностранцы-строители сбросили с десятого этажа строящегося дома. По словам очевидцев, животное скончалось в муках на глазах у прохожих, включая детей. После этого депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил соответствующие обращения силовикам.

До этого в феврале иностранцы атаковали местного жителя. Было возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов