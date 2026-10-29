Сапфир Романовых выставлен на аукцион Sotheby’s

На аукционе также будут представлены драгоценности других императорских и королевских семей Европы. В частности, тиара Cartier с черным опалом герцогов Девонширских, оцененная в £1998 тыс. (почти €1,9 млн), и редкое кольцо Toi et Moi с сапфиром, изумрудом и бриллиантами, принадлежавшее светской львице леди Кэтрин Уолстон, музе британского писателя Грэма Грина, оцененное в £1454 тыс. (€543 тыс.).