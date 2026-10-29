Россиянка Амина Танделова завоевала бронзовую медаль на ЧМ по борьбе
Амина Танделова стала бронзовым призером чемпионата мира по борьбе, который проходит в Астане. В схватке за третье место в весовой категории до 62 кг россиянка со счетом 7:3 победила Эстер Колаволе из Нигерии.
23-летняя Танделова принесла сборной России четвертую медаль на текущем турнире. Всего в активе национальной команды золото, серебро и две бронзы.
На чемпионате мира 2025 года Амина Танделова тоже заняла третье место. Кроме того, она является чемпионкой России (2025) и серебряным призером первенства Европы (2026).
Чемпионат мира завершится 1 ноября. Российские борцы выступают на нем с национальной символикой.