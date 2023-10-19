Прокуратура разберется с угрозами сексуального насилия в адрес Дмитрия Азарова

Прокуратура Самарской области проведет проверку по факту видео несовершеннолетних иностранцев, которые пообещали совершить сексуальное насилие в отношении губернатора Дмитрия Азарова. Соответствующее обращение главе ведомства Сергею Берижицкому направил депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Прошу установить лиц, участвующих в данном видео, и привлечь их родителей к установленной законом ответственности за оскорбление представителя власти»,— говорится в документе.

Также Михаил Матвеев попросил Сергея Берижицкого тщательно проверить основания нахождения в России указанных иностранцев и членов их семей. Кроме того, парламентарий просит проверить названных мигрантов на предмет получения гражданства РФ.

Ранее в сети появился ряд видео малолетних иностранцев, которые прокомментировали санкции, грозящие участникам массовой драки в парке Победы, после которой силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности.

Михаил Матвеев убежден, что инициаторы драки «являются организованной по национальному признаку группой и нападали только на лиц иной национальности – русской». В связи с этим депутат Госдумы РФ попросил прокурора Самарской области также проверить правильность квалификации ранее возбужденного уголовного дела и установить, имеются ли в нем признаки ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Георгий Портнов