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В Самаре начата проверка из-за драки подростков со взрослыми мигрантами

Следователи начали проверку информации о драке между подростками и взрослыми мигрантами в Самаре. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация об инциденте появилась в соцсетях во вторник. Очевидцы утверждают, что драка произошла в понедельник вечером в парке Победы. Со слов свидетелей происшествия, этому предшествовала другая стычка между участниками конфликта. Он якобы произошел между иностранцами в возрасте от 18 до 30 лет и подростками восьми – 15 лет.

Ранее в Самарской области неоднократно фиксировались нарушения и выявлялись преступления среди мигрантов. В частности, в сентябре в столице региона произошел скандал с собакой, которую иностранцы-строители сбросили с десятого этажа строящегося дома. По словам очевидцев, животное скончалось в муках на глазах у прохожих, включая детей. После этого депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил соответствующие обращения силовикам.

До этого в феврале иностранцы атаковали местного жителя. Было возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов

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