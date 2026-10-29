Украину переведут на военный тариф
Илон Маск хочет получать больше денег за свои технологии
Аппарат генерального инспектора Пентагона отказался расследовать инцидент с замедлением работы терминалов спутниковой связи Starlink и их военной версии Starshield на Украине по запросу сенаторов от обеих партий. Отказ был воспринят как попытка снять ответственность с миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа. При этом СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Украина нарушила условия использования коммерческой версии технологии и теперь за счет блокировок Маск пытается принудить ее перейти на более дорогую, военную версию Starshield.
Сообщения о том, что Украина столкнулась с замедлением работы терминалов Starlink, что сорвало ряд операций ВСУ, появились 14 октября. Украинская сторона утверждала, что терминалы перестали работать на скорости свыше 160 км/ч, при этом военных заранее не предупреждали о таких ограничениях. В администрации президента США наличие проблем отрицали, миллиардер и основатель Space X Илон Маск, которому принадлежит технология, также заявлял о своей непричастности к происходящему.
За новостями последовало еще несколько дней противоречивых заявлений с украинской и американской сторон, в том числе президента США Дональда Трампа. Последний отрицал свою причастность к решению о замедлении работы Starlink, а Маск напоминал, что в его зону ответственности входит лишь коммерческая версия терминалов, а используемая на Украине военная Starshield находится в ведении Пентагона. В итоге 22 октября Трамп сообщил о восстановлении всех функций спутниковой связи, но украинские власти подтвердили лишь частичное восстановление их работы.
На этом препирательство между сторонами не закончилось.
Уже спустя два дня, 24 октября, миллиардер обвинил Киев в том, что тот нарушил правила использования коммерческой версии терминалов, так как применял их для нанесения ударов при помощи БПЛА. На Украине такую трактовку отвергли.
В итоге докопаться до истины решила двухпартийная группа из девяти сенаторов, которая обратилась к аппарату генерального инспектора Пентагона с просьбой провести расследование и выявить виновных, но столкнулась с отказом. В военном ведомстве сенаторов переадресовали в ВВС США. Представитель аппарата Пентагона Молли Халперн заявила Assosiated Press, что решение может быть пересмотрено, если появится новая информация. В итоге заявители остались с убеждением, что в Пентагоне попытались выгородить Илона Маска.
Вместо Пентагона собственное расследование провело издание The Atlantic, докопавшееся до многих интересных деталей. Оно подтвердило слова основателя Space X о том, что Киев нарушил условия эксплуатации Starlink. Изначально эта система создавалась исключительно для коммерческого использования, что четко зафиксировано в контрактных обязательствах. Для военных целей существовала Starshield, которая находится под контролем Пентагона.
В начале украинского конфликта Германия и Польша закупили тысячи терминалов коммерческой версии Starlink и передали их Украине. Официально они закупались в гуманитарных целях, однако на деле использовались для военных операций.
При этом доля специализированных терминалов Starshield в стране составляет менее 1%. И о таком соотношении, и о том, как используются коммерческие технологии, в Space X прекрасно знали и до поры до времени закрывали на это глаза.
При этом изначально именно компания Илона Маска финансировала применение терминалов на Украине, а потом уже переложила финансовое бремя на Пентагон. При этом коммерческая версия Starlink гораздо дешевле в плане обслуживания, чем военная. И потому издание посчитало, что история с ограничением работы терминалов — это попытка выторговать более выгодные условия обслуживания и принудительно перевести Украину на Starshield. Тем более что стоимость коммерческой версии спутниковой связи колеблется в районе $30 в месяц за терминал, в то время как стоимость обслуживания Starshield доходит до $25 тыс. The Atlantic утверждает, что Space X уже инициировала переговоры на этот счет с Пентагоном.