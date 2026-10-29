Украину переведут на военный тариф

При этом изначально именно компания Илона Маска финансировала применение терминалов на Украине, а потом уже переложила финансовое бремя на Пентагон. При этом коммерческая версия Starlink гораздо дешевле в плане обслуживания, чем военная. И потому издание посчитало, что история с ограничением работы терминалов — это попытка выторговать более выгодные условия обслуживания и принудительно перевести Украину на Starshield. Тем более что стоимость коммерческой версии спутниковой связи колеблется в районе $30 в месяц за терминал, в то время как стоимость обслуживания Starshield доходит до $25 тыс. The Atlantic утверждает, что Space X уже инициировала переговоры на этот счет с Пентагоном.