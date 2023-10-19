Минздрав Газы: число погибших палестинцев превысило 3,7 тыс.

Число погибших в результате израильских атак палестинцев достигло 3785 человек, ранены 12 493 человека. Об этом сообщил Минздрав сектора Газа в Facebook (соцсеть принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

По данным ведомства, среди погибших более 1,5 тыс. детей, 1 тыс. женщин и 120 пожилых людей. С израильской стороны с начала боевых действий, согласно последним данным, погибло примерно 1,4 тыс. человек.

Как сообщало российское посольство, погибли также 19 россиян. Семь граждан России считаются пропавшими без вести, двое находятся в заложниках у палестинского движения «Хамас».

Подробнее о развитии военного конфликта — в материале «Ъ FM» «Израиль просчитывает шаги».

Лусине Баласян