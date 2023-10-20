Прокатная десятка
Что посмотреть в кино 21–22 октября
19 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых французский триллер «Анатомия падения» и американский боевик «Дорога отчаяния». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Анатомия падения
- Режиссер: Жюстин Трие
- В ролях: Сандра Хюллер, Сванн Арло, Мило Машадо Гранер, Антуан Райнарц, Сэмюэл Тейс
- Жанр: триллер, драма, криминал / Франция / 152 мин.
- В прокате: с 19 октября
Кинокритик Андрей Плахов: «В альпийском шале, утопающем зимой в снегах, живет семья: одиннадцатилетний Дэниел и его родители. Оба, мать и отец, заняты литературным трудом. Сандра Войтер — успешная писательница, ее мужу Сэмюэлу еще предстоит утвердить себя в этой профессии. Он француз, она немка: не совсем обычная, но не такая уж уникальная для нынешней Европы интернациональная ячейка общества, где общим языком служит английский. Дэниел после уже давнего несчастного случая стал слабовидящим. Возвращаясь с прогулки вместе с псом-поводырем, он обнаруживает перед входом тело мертвого отца с гематомой на голове — то ли выпавшего, то ли выбросившегося, то ли выброшенного с чердака.
Начинается долгое следствие, а за ним процесс, где главной подозреваемой (и мишенью падкой на сенсации прессы) становится Сандра. Зритель получает возможность с головой погрузиться в дебри французской судебной системы, познать ее образцовые и ее абсурдные стороны. Опросы свидетелей, следственные эксперименты, версии медэкспертов, анализ траектории падения тела и трех капелек крови. Титанические битвы прокурора-мизогина с симпатизирующим Сандре адвокатом. И даже зачитывание перед присяжными фрагментов романов героини, написанных в формате автофикшен: в них тоже может скрываться ключ к истине.
Сама же истина поворачивается перед зрителями то одной, то другой гранью, но так и не предстает в полном виде и объеме. В ней ощутим непреодолимый зазор между изображением и звуком, видимостью и значением, реальностью и ее интерпретацией. По ходу процесса выплывают компрометирующие аудиопленки (Трие тут же превращает их в видеозаписи), а с ними — неприглядные подробности семейной жизни героев — измены, ссоры вплоть до рукоприкладства. Они в чем-то опровергают, в чем-то подтверждают толстовскую мысль о сходстве счастливых семей и о том, что каждая несчастливая все переживает "по-своему"».
Подробнее о фильмах — в материалах «Ъ» «Милость к выпавшим» и «Улики из супружеской жизни».
Телохранитель на фрилансе
- Режиссер: Пьер Морель
- В ролях: Джон Сина, Элисон Бри, Элис Ив, Кристиан Слэйтер, Мартон Чокаш
- Жанр: боевик, комедия / США / 109 мин.
- В прокате: с 19 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Себастьян — бывший сослуживец героя Сины, которого зовут Мейсон Петтитс. Он с детства хотел помогать людям, поэтому пошел учиться на юриста, но потом осознал, какая скучная жизнь его ждет, если он выберет эту работу, и предпочел ей службу в горячих точках. Одна из операций закончилась неудачей — все его боевые товарищи погибли, а сам Мейсон получил травму спины. Поэтому он вернулся к юридической практике, а заодно впал в депрессию, для которой у него есть такие веские причины, как наличие уважаемой профессии, дома в пригороде, красивой блондинки-жены (Элис Ив) и маленькой дочки (Молли Макканн).
Из тоскливых будней нашего героя вытаскивает как раз Себастьян, успевший за то время, что они не виделись, основать неплохо зарабатывающую ЧВК. Он предлагает Мейсону сопроводить журналистку Клэр Веллингтон (Элисон Бри) в Пальдонию, где она должна взять интервью у "последнего чистого автократа в Западном полушарии" Хуана Артуро Венегаса (Хуан Пабло Раба)… Ситуацию осложняет то, что именно Венегас, по мнению Мейсона, виновен в смерти его друзей — ведь они как раз отправились в его страну, чтобы его устранить, но не успели. Поэтому он диктатора ненавидит, но на работу все равно соглашается, просто чтобы свалить наконец из надоевшего дома. При личном знакомстве Венегас начинает бесить его еще больше своим белым костюмом и скользкими манерами, но погрузиться в эти переживания Мейсон не успевает. По пути в загородную резиденцию президентский кортеж встречает засада каких-то «повстанцев», всю охрану убивают, а сам Венегас, Клэр и Мейсон остаются в живых только благодаря профессионализму последнего. Теперь этим троим предстоит бегать по сельве от людей в камуфляже, твердо вознамерившихся довести начатое до конца.В процессе выясняется, что вся эта сумятица — государственный переворот».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Вооружась автократом».
Страсти по Матвею
- Режиссер: Сергей Ильин
- В ролях: Денис Власенко, Валери Зоидова, Тимофей Трибунцев, Алексей Розин, Ольга Медынич
- Жанр: мелодрама, комедия / Россия / 120 мин.
- В прокате: с 19 октября
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Матвей — молодой прилежный алтарник, который мечтает стать священником. Агата — спонтанная дерзкая художница, которая не привыкла ничего планировать наперед. После знакомства Матвей и Агата понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности. Но смогут ли они это по-настоящему осознать?»
Дорога отчаяния
- Режиссер: Надин Крокер
- В ролях: Гаррет Хедлунд, Уилла Фицджералд, Мэл Гибсон, Райан Херст, Кэт Фостер
- Жанр: боевик, триллер / США / 112 мин.
- В прокате: с 19 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Истекающий кровью, продырявленный пулями мужик с диким воплем "Я умираю!" подъезжает к дому своей бывшей жены. Как реагирует жена, легко догадаться: "Ларри, тебе же суд запретил к нам приближаться больше чем на две мили!" Как реагирует сын? "Папа, что ты на хрен здесь делаешь!" "Что-что, помираю, сынок»,— хрипит папаша. Но делать нечего, закон есть закон, приходится ехать эффектно помирать в другое место, за пределами запретной зоны.
Ладно, черт с ним, с Ларри (Райан Херст), в конце концов он персонаж второго плана. Но вот главный герой Расселл (Гарретт Хедлунд) подбегает с окровавленной главной героиней Мейбен (Уилла Фицджералд) на руках к приемному покою больницы. Истошно, что твой Ларри, кричит, как вопиющий в пустыне: "Кто-нибудь, эй, кто-нибудь, помогите!" Надо полагать, только его крик будит ленивую ночную смену, вдруг заметившую, что перед входом в госпиталь творится что-то неладное.
Сцены, до которых не додумались бы, пожалуй, и авторы лучших пародий на голливудские мелодрамы. "Аэроплан" отдыхает. Между тем "Дорога отчаяния" — не пародия, а натуральная слезовыжималка. И проблема фильма не в том, что он выжимает слезы — выжимать их можно и нужно мастеровито и тонко,— а в том, что он следует всем рецептам из учебников сценарного дела одновременно».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Уголовочка жалобно поет».
Дух Байкала
- Режиссер: Михаил Расходников
- В ролях: Илья Рязанов, Мосэ Куртанидзе, Олег Бабуев, Анастасия Цветкова, Диана Анкудинова
- Жанр: приключения, драма / Россия / 88 мин.
- Слоган: «Что внутри, то и снаружи»
- В прокате: с 19 октября
Кинопрокатчик «Russian World Vision»: «В надежде отвлечь мальчика от утраты матери, отец везет его к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира. Преодолеть горе и найти друг друга им поможет любовь и таинственные силы Байкала».
Молодой папа
- Режиссер: Абель Феррара
- В ролях: Шайа Лабаф, Кристина Кириак, Марко Леонарди, Сальваторе Руокко, Азия Ардженто
- Жанр: драма, биография, история / Германия, Италия, Великобритания, США / 104 мин.
- В прокате: с 12 октября
Обзор «Ъ-Weekend»: «Новый фильм Абеля Феррары — американского режиссера, 20 лет назад переехавшего на историческую родину,— не имеет отношения к сериалу Паоло Соррентино, а папа римский не появляется в нем даже в виде портрета. Центральный персонаж действительно нестарый, но с тем же успехом заглавие можно было бы локализовать как, например, "Во все тяжкие" — и было бы даже точнее. На самом деле картина называется "Падре Пио" — в честь монаха и священника из ордена капуцинов, который был одной из самых популярных фигур итальянского и вообще католического духовенства в XX веке. Отец Пио — в фильме его играет Шайя Лабаф — большую часть жизни провел в монастыре в городке Сан-Джованни-Ротондо, и действие фильма происходит в первые годы его пребывания в этом месте, сразу после окончания Первой мировой. Уже при жизни Пио ему приписывали чудесные деяния, и спустя 35 лет после смерти он был канонизирован папой Иоанном Павлом II…
Падре Пио у Феррары полностью погружен в вопросы личной морали и не вовлечен в противостояние левых с правыми. Это не вполне соответствует реальной биографии святого, который редко, но все же участвовал в общественной жизни — первое время симпатизировал фашистам, вскоре разочаровался в них, но продолжал критиковать левое движение. Осветив этот аспект жизни Пио, Феррара и Брауччи могли бы крепче связать две драматургические линии и сделать персонажа еще более неоднозначным, но предпочли умолчать о его связи с фашизмом и изобразить человеком не от мира сего. Духовное и светское в фильме полностью разведены: Пио не выходит из своей кельи, изредка общается с мирянами, которые приходят к нему за советом, чаще — со своими личными демонами, которых видит в экстатических видениях».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Репортаж с крестом на шее».
Исчезнувшая в звездах
- Режиссеры: Цуй Жуй, Лю Сян
- В ролях: Чжу Илун, Ни Ни, Дженис Мань, Ду Цзян, Кэй Хуан
- Жанр: детектив, триллер, криминал / Китай / 122 мин.
- В прокате: с 12 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Выйдя на экраны в Китае в июле этого года, "Исчезнувшая в звездах", копродюсером и соавтором сценария которой является один из самых успешных профессионалов национальной киноиндустрии Чэнь Сычэн, всего за семнадцать дней собрала в прокате сумму, эквивалентную $430 млн, что привело ее на седьмое место в списке самых прибыльных фильмов года. На сегодняшний момент, конечно, китайский феномен смели из этого списка "Барби" и "Оппенгеймер", но у себя на родине "Исчезнувшая…" остается четырнадцатым самым прибыльным кинорелизом за всю историю.
Для такого успеха в фильме есть все необходимое: запутанная детективная фабула, красивые актеры, много сентиментальной музыки, вылизанная глянцевая картинка с упором на пламенеющий красный и драматичный синий, погони, перестрелки, страсти на разрыв и неожиданный сюжетный твист…
Китайский турист Хэ Фэй отчаянно просит помощи в полицейском участке некоего вымышленного островного курорта в Юго-Восточной Азии. Его жена Ли Муцзы, с которой он приехал сюда, чтобы отметить годовщину свадьбы, пропала, а до истечения его визы остается всего неделя. Помочь ему соглашается только бывший соотечественник, полицейский Чжень Чэнь. Но на следующее утро в постели Фэя обнаруживается красивая женщина, которая утверждает, что она и есть пропавшая, а теперь вернувшаяся Муцзы. Паспорт, фотографии, свидетельства персонала отеля — все подтверждают личность незнакомки, и, разумеется, никто, включая Чэня, не верит встревоженному мужу, что это вовсе не его жена, тем более что Фэй страдает от редкого заболевания, вызывающего галлюцинации и провалы в памяти. Тогда он нанимает местную адвокатшу Чен Май, славную тем, что умеет вытаскивать своих клиентов из самых безнадежных ситуаций. Та затевает расследование, на каждом шагу которого ее, Фэя и зрителей ждут новые, не всегда приятные сюрпризы».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Ловушка для одинокого Хэ Фэя» и «Гибридный детектив»
Иди ко мне, детка
- Режиссер: Ребекка Миллер
- В ролях: Питер Динклэйдж, Энн Хэтэуэй, Мариса Томей, Ивэн Эллисон, Харлоу Джейн
- Жанр: драма, мелодрама, комедия / США / 102 мин.
- В прокате: с 12 октября
Кинокритик Андрей Плахов: «Сюжет кажется рассчитанным только на то, чтобы посмешить, но при этом он ухитряется вместить в себя многие парадоксы и абсурдистские нелепости современной жизни, полной неврозов и предрассудков. Например, юным героям, восемнадцатилетнему парню и шестнадцатилетней девушке, полюбившим друг друга, угрожает за "несовершеннолетний секс" наказание согласно пуританским американским законам. А запускает кампанию против влюбленных тинейджеров ультраконсервативный судебный чиновник, помешанный на исторических реконструкциях. Ну а в центре сюжета другая, гораздо более причудливая любовная история, связавшая оперного композитора-карлика, переживающего творческий кризис, и сексуально озабоченную блондинку, по профессии капитана буксира, в которой композитор нежданно-негаданно обретает свою музу. Вся эта белиберда разыграна в бравурном, почти оперном ключе, доведена до полного неправдоподобия, но в какие-то моменты тем не менее вызывает не только улыбку, но даже симпатию. Картину поставила Ребекка Миллер, дочь знаменитого писателя Артура Миллера».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Берлинале начинается с улыбки».
Выжившая
- Режиссер: Джон Барр
- В ролях: Одейя Раш, Эрик Дэйн, Саффрон Берроуз, Рэй Лиотта, Сала Бэйкер
- Жанр: триллер / США / 101 мин.
- В прокате: с 12 октября
Кинопрокатчик «Каропрокат»: «Кем на самом деле является Дерек — настоящая загадка для Альмы и ее дочери Роуз. Втроем они отправляются на приятную прогулку под парусами, но на них нападают неизвестные. В открытом море вдали от цивилизации рассчитывать остается только на собственные силы. Теперь перед юной Роуз встает выбор: спасаться от голодных акул, вооруженных убийц и разбушевавшейся стихии или же остановиться и дать бой своим страхам».
Сестра, действуй!
- Режиссер: Лоран Тирар
- В ролях: Валери Боннетон, Камиль Шаму, Клер Надо, Гилен Лондез, Луиз Малек
- Жанр: комедия / Франция / 87 мин.
- Слоган: «Адская гонка, чтобы попасть в рай»
- В прокате: с 5 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Естественное желание — обрушить гром и молнии на голову прокатчиков, которые предали оригинальное название фильма, переводимое как: "Боже мой!" или "Господи помилуй!". Вместо этого они калькировали название комедии Эмиля Ардолини "Действуй, сестра!" (1992) с великолепными, вне зависимости от того, в каком мусоре они играют, Вупи Голдберг и Харви Кейтелем. Там ФБР прятало — в рамках программы защиты свидетелей — эстрадную певичку, подругу мафиозного босса, в монастырь, где она бодро организовывала прогрессивную музыкальную самодеятельность.
В фильме Тирара никто никого в монастыре не прячет. Все вроде бы оказались там по собственной воле. Разве что к одной героине, любительнице поболтать по запрещенному в бенедиктинской обители смартфону и побогохульствовать, возникает так и остающийся безответным вопрос, как она там очутилась и что делает. Вместо хорового исполнения спиричуэлс и хип-хопа перед монахинями стоит гораздо более ответственная миссия с большой буквы М. Они должны выиграть велосипедную гонку по живописным серпантинам южной Франции, чтобы раздобыть денег на помощь несчастному хоспису.
Сначала им противостоит мужская сборная под началом усатого и дряблого мачо. Но после того как монашки в ходе массового ДТП, которое не то чтобы спровоцировали, но «так получилось», отправят всех его подопечных в госпиталь, мужлан проникнется к ним сочувствием и выйдет из игры. Однако на смену его бойцам придет команда других монахинь вполне тоталитарного — если не сказать фашизоидного — вида, алчущих денег на моральную реабилитацию вчерашних заключенных».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Авантюра по-монастырски».