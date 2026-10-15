Ильдар Абдразаков стал директором Михайловского театра
Народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков назначен художественным руководителем — директором Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по культуре. Ранее господин Абдразаков занимал должность худрука театра.
До этого директором Михайловского театра была Ирина Делигач. «Объединение художественного руководства и дирекции позволит более цельно выстраивать работу театра: от формирования репертуара и поиска новых постановочных идей до решения организационных задач и развития долгосрочных проектов»,— отмечается в пресс-релизе.
50-летний Ильдар Абдразаков — оперный певец, дирижер, лауреат двух премий «Грэмми», государственной премии России в области литературы и искусства и премии имени Дмитрия Шостаковича. В декабре 2024 года был назначен художественным руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета. В феврале руководители культурного учреждения подписали соглашение о сотрудничестве с Михайловским театром.
Ильдар Абдразаков был назначен худруком Михайловского театра в марте. До этого должность занимал Владимир Кехман. Он покинул пост в январе после почти 19 лет работы. Врио худрука тогда назначили музыкального руководителя и главного дирижера Александра Соловьева.
Подробнее о назначении Ильдара Абдразакова на должность худрука Михайловского театра — в материале «Ъ» «С чувством глубокого совмещения».