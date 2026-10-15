Ильдар Абдразаков стал директором Михайловского театра

50-летний Ильдар Абдразаков — оперный певец, дирижер, лауреат двух премий «Грэмми», государственной премии России в области литературы и искусства и премии имени Дмитрия Шостаковича. В декабре 2024 года был назначен художественным руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета. В феврале руководители культурного учреждения подписали соглашение о сотрудничестве с Михайловским театром.