Во Франции задержали подростка по подозрению в причастности к стрельбе в школе

Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) сообщила, что анализ аккаунтов второго задержанного показал приверженность подростка к онлайн-сообществу True Crime Community (TCC), одержимому массовыми убийствами. Один из его аккаунтов был посвящен исключительно репостам связанного с этой субкультурой контента, в частности массовых убийств в школах. Это первый случай во Франции, когда антитеррористическое ведомство связало нападение с движением TCC, зародившимся в Северной Америке.