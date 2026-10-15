Во Франции задержали подростка по подозрению в причастности к стрельбе в школе
Во Франции задержали подростка, которого подозревают в причастности к стрельбе в школе в городе Обань (департамент Буш-дю-Рон), сообщает Le Monde. Это уже второй подозреваемый по делу. Ранее под стражу был помещен 14-летний школьник, который открыл огонь из охотничьего ружья и ранил директора и учительницу математики. Он пронес оружие в школу в чехле от гитары. Начато расследование по статьям «покушение на убийство в связи с террористической деятельностью» и «террористическое сообщество».
Новый подозреваемый, по версии следствия, поддерживал связь со стрелявшим через TikTok. Его задержали на севере Франции после изучения следствием цифровых носителей, изъятых при обыске в доме стрелка.
Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) сообщила, что анализ аккаунтов второго задержанного показал приверженность подростка к онлайн-сообществу True Crime Community (TCC), одержимому массовыми убийствами. Один из его аккаунтов был посвящен исключительно репостам связанного с этой субкультурой контента, в частности массовых убийств в школах. Это первый случай во Франции, когда антитеррористическое ведомство связало нападение с движением TCC, зародившимся в Северной Америке.