Авантюра по-монастырски

В прокате — фильм Лорана Тирара «Сестра, действуй!» (Juste ciel!), худо-бедно пытающийся возродить великую традицию французской эксцентрической комедии. По мнению Михаила Трофименкова, авантюра не удалась, но за попытку, конечно, спасибо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Монашки из фильма Лорана Тирара повалились в прокат

Фото: Артхаус Монашки из фильма Лорана Тирара повалились в прокат

Фото: Артхаус

Естественное желание — обрушить гром и молнии на голову прокатчиков, которые предали оригинальное название фильма, переводимое как: «Боже мой!» или «Господи помилуй!». Вместо этого они калькировали название комедии Эмиля Ардолини «Действуй, сестра!» (1992) с великолепными, вне зависимости от того, в каком мусоре они играют, Вупи Голдберг и Харви Кейтелем. Там ФБР прятало — в рамках программы защиты свидетелей — эстрадную певичку, подругу мафиозного босса, в монастырь, где она бодро организовывала прогрессивную музыкальную самодеятельность.

В фильме Тирара никто никого в монастыре не прячет. Все вроде бы оказались там по собственной воле. Разве что к одной героине, любительнице поболтать по запрещенному в бенедиктинской обители смартфону и побогохульствовать, возникает так и остающийся безответным вопрос, как она там очутилась и что делает. Вместо хорового исполнения спиричуэлс и хип-хопа перед монахинями стоит гораздо более ответственная миссия с большой буквы М. Они должны выиграть велосипедную гонку по живописным серпантинам южной Франции, чтобы раздобыть денег на помощь несчастному хоспису.

Сначала им противостоит мужская сборная под началом усатого и дряблого мачо. Но после того как монашки в ходе массового ДТП, которое не то чтобы спровоцировали, но «так получилось», отправят всех его подопечных в госпиталь, мужлан проникнется к ним сочувствием и выйдет из игры. Однако на смену его бойцам придет команда других монахинь вполне тоталитарного — если не сказать фашизоидного — вида, алчущих денег на моральную реабилитацию вчерашних заключенных.

Честно говоря, нравственная дилемма, которую предлагает в шуточной форме Тирар, сомнительна. «Как, реабилитация?» — кипит возмущенный разум хороших монахинь: ведь среди клиентов плохих монахинь есть убийцы и насильники. Не слишком политически корректно. Впрочем, и этих барышень удастся вывести из игры, пусть не слишком корректным способом. Вульгарно, грубо, тупо? Да ладно, не французской комедийной школе предъявлять такого рода претензии. Добрая половина фильмов с Луи де Фюнесом вульгарна и глупа, только ведь любим мы их не за это. Беда в том, что новых де Фюнесов или, скажем, Анни Жирардо в пустыне французской комедии не наблюдается.

Если вдуматься, прокатчики, присвоив фильму чужое имя, сыграли остроумно. Ведь «Сестра, действуй!» — не что иное, как творческое воровство. Тирару, очевидно, кажется, что никто не помнит о раннем шедевре Педро Альмодовара «Нескромное обаяние порока» (1983), снятом задолго до прибаутки Ардолини, в свою очередь бесстыдно своровавшего сюжетные ходы у испанца.

У Альмодовара в монастыре тоже пряталась певичка: ее любовник умер от передозировки. Обитель оказалась садом наслаждений. Монашки нюхали кокаин, томились лесбийскими страстями. А матушка-настоятельница так и вовсе держала ручного тигра. Тирар пытается подражать Альмодовару, но у него не хватает на это ни смелости, ни таланта. Впрочем, чего же ожидать от режиссера, прославившегося, в частности, мягко говоря, катастрофическим фильмом «Астерикс и Обеликс в Британии» (2012).

Фантазии Тирара хватило только на то, чтобы выписать во всей красе — пусть и без тигра — свою матушку-настоятельницу. Чем-то — в хорошем смысле слова — она неуловимо напоминает Пятачка из советского мультика о Винни-Пухе. И пьяница-то она, добавляющая в вино «волчьи ягоды». И татуированная экс-участница мотобанды. И экс-торговка наркотиками. И пришла-то она к вере после того, как чернокожий коллега пульнул ей в сердце, а попал в Библию, которая опять-таки непонятно откуда и зачем хранилась у шалавы на груди.

Тирар, однако, ворует не только у Альмодовара, но и у Квентина Тарантино.

Единственный, но только на какое-то время, симпатичный и оригинальный персонаж в фильме — престарелая монахиня, давшая обет молчания. Ее привычка писать все, что она хочет сказать, некоторое время забавляет. Но, черт возьми, сразу понятно: этот персонаж придуман для того, чтобы ближе к финалу заговорить. Только сказать ей ровным счетом нечего. Как и, господи помилуй, режиссеру Тирару.