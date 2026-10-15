Осужденному чиновнику предъявили неподтвержденное

Прикубанский суд Краснодара принял к производству иск прокуратуры края к бывшему вице-губернатору Александру Нестеренко и его жене Галине Нестеренко об обращении в доход РФ принадлежащего семье имущества. Надзор обратился в суд с иском на основании мероприятий, проводимых по закону «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам». В иске идет речь о квартире в Краснодаре стоимостью 13,5 млн руб. и об автомобиле Range Rover стоимостью 7 млн руб. По данным прокуратуры, официальный доход семьи Нестеренко не позволял приобрести это имущество, поэтому жилье и иномарка подлежат изъятию в казну.