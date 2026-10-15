Осужденному чиновнику предъявили неподтвержденное
Прокуратура просит изъять у экс-вице-губернатора Кубани имущество на 20,5 млн рублей
Суд в Краснодаре рассмотрит иск прокуратуры об обращении в доход РФ имущества, приобретенного бывшим заместителем главы региона Александром Нестеренко, предположительно, на неподтвержденные доходы. Речь идет о квартире в Краснодаре и об автомобиле Range Rover. В августе этого года Александр Нестеренко был приговорен к девяти годам колонии за превышение должностных полномочий при оплате ремонта школ в Херсонской области. Экс-чиновник оспаривает приговор и возражает против изъятия имущества.
Прикубанский суд Краснодара принял к производству иск прокуратуры края к бывшему вице-губернатору Александру Нестеренко и его жене Галине Нестеренко об обращении в доход РФ принадлежащего семье имущества. Надзор обратился в суд с иском на основании мероприятий, проводимых по закону «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам». В иске идет речь о квартире в Краснодаре стоимостью 13,5 млн руб. и об автомобиле Range Rover стоимостью 7 млн руб. По данным прокуратуры, официальный доход семьи Нестеренко не позволял приобрести это имущество, поэтому жилье и иномарка подлежат изъятию в казну.
Адвокат Александр Бурнаев, представляющий интересы семьи Нестеренко, сообщил “Ъ”, что ответчики не согласны с предъявленным иском. По словам собеседника “Ъ”, Александр Нестеренко купил квартиру в 2022 году в ипотеку. «В тот период Александр Нестеренко работал в коммерческой структуре, затем стал руководителем государственного казенного учреждения “Главное управление строительства Краснодарского края”, и по должности он не входил в перечень лиц, подлежащих контролю за расходами»,— утверждает адвокат.
В июле 2024 года Александр Нестеренко был назначен на должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам строительства. Спустя несколько месяцев жена чиновника Галина Нестеренко, которая продает косметику, приобрела внедорожник Range Rover с пробегом.
По словам представителя семьи, к моменту покупки автомобиля годовой доход госпожи Нестеренко составил 26 млн руб. Однако прокуратура в своем иске предлагает не учитывать данные о доходах Галины Нестеренко, утверждая, что ее статус индивидуального предпринимателя является фиктивным. По данным надзорного ведомства, предпринимательская деятельность жены высокопоставленного чиновника могла использоваться для маскировки его противоправных действий.
В августе этого года Ленинский суд Краснодара признал Александра Нестеренко виновным в трех эпизодах превышения должностных полномочий и приговорил его к девяти годам колонии общего режима. Экс-чиновник, который в ходе расследования и суда находился под домашним арестом, был взят под стражу. Суд установил, что Александр Нестеренко, работая в должности директора ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края», в 2023 году незаконно согласовал выплаты подрядчику, занимавшемуся капитальным ремонтом трех школ в Херсонской области. Ущерб, нанесенный бюджету края, составил 146,7 млн руб., говорится в приговоре.
Бывший чиновник признает, что действительно утвердил акты приема работ в тот момент, когда до завершения ремонта было еще далеко.
Однако, по словам Александра Нестеренко, подписанные им промежуточные документы не имели целью ввести руководство края в заблуждение, а должны были обеспечить дальнейшее финансирование ремонта школ.