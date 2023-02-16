Берлинале начинается с улыбки

73-й Берлинале, один из тройки главных европейских кинофестивалей, открылся романтическим фильмом Ребекки Миллер «Иди ко мне, детка». Из Берлина — Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ребекка Миллер показала в Берлине комедию «Иди ко мне, детка»

Фото: Annegret Hilse, Reuters Ребекка Миллер показала в Берлине комедию «Иди ко мне, детка»

Фото: Annegret Hilse, Reuters

Первых участников и зрителей Берлинского фестиваля встречает непривычно пустая билетная касса. Ни одного человека. Очереди раньше занимали с утра, а некоторые фанаты там, кажется, даже ночевали. Теперь в кассе бесплатно дают программу просмотров, а билеты продаются только онлайн. Зато все вокруг завешано фестивальными афишами, на которых изображены улыбающиеся анимационные персонажи. Улыбки, правда, грустные, немного вымученные. На одной из афиш написано: «You must be joking» — «Ты, должно быть, шутишь».

Возможно, это намек на более обширное, чем обычно, присутствие в программе анимационных фильмов, только в главном конкурсе их два. Но скорее — попытка улыбнуться и взбодрить фестивальную публику, которой предстоит почти две недели насыщаться часто не самыми веселыми экранными впечатлениями. Совсем скоро будет показан польский документальный фильм «В Украине» режиссеров Петра Павлуся и Томаша Вольского. Впереди — премьера «Восточного фронта» Виталия Манского и Евгения Титаренко. А громким событием первого фестивального уикенда обещает стать еще одна документальная лента — «Сверхдержава» Шона Пенна и Аарона Кауфмана, один из главных героев которой — Владимир Зеленский, выступивший с видеообращением на открытии Берлинале.

На этом фоне инфантильно-комедийный фильм открытия выглядит еще одной попыткой отвлечься и улыбнуться, прежде чем погрузиться во мрак проблем современного мира.

Картина «Иди ко мне, детка» как нельзя лучше отвечает этой задаче. Ее сюжет кажется рассчитанным только на то, чтобы посмешить, но при этом он ухитряется вместить в себя многие парадоксы и абсурдистские нелепости современной жизни, полной неврозов и предрассудков. Например, юным героям, восемнадцатилетнему парню и шестнадцатилетней девушке, полюбившим друг друга, угрожает за «несовершеннолетний секс» наказание согласно пуританским американским законам. А запускает кампанию против влюбленных тинейджеров ультраконсервативный судебный чиновник, помешанный на исторических реконструкциях. Ну а в центре сюжета другая, гораздо более причудливая любовная история, связавшая оперного композитора-карлика, переживающего творческий кризис, и сексуально озабоченную блондинку, по профессии капитана буксира, в которой композитор нежданно-негаданно обретает свою музу.

Вся эта белиберда разыграна в бравурном, почти оперном ключе, доведена до полного неправдоподобия, но в какие-то моменты тем не менее вызывает не только улыбку, но даже симпатию. Картину поставила Ребекка Миллер, дочь знаменитого писателя Артура Миллера. Ее мать работала фотографом на съемках фильма «Неприкаянные» по его сценарию, а главную роль там играла Мэрилин Монро. Именно на этой съемочной площадке окончательно распались супружеские узы богини секса и еврейского интеллектуального гуру. А сама Ребекка родилась на сороковой день после гибели Мэрилин Монро. Девочка выросла, пыталась быть артисткой, но потом плюнула на это занятие, тем более что в семье уже был артист, да еще какой: Ребекка вышла замуж за Дэниела Дей-Льюиса.

Даже если, как говорят завистники, природа на детях гениев отдыхает, кое-что важное Ребекка Миллер все же унаследовала. Кроме того, она не понаслышке знакома со средой американской культурной элиты, а в ее фильмах обычно играют первоклассные артисты. Вот и на сей раз в главных ролях заняты Мариса Томей, Энн Хэтауэй и Питер Динклейдж.

Кураторы составили программу фестиваля не только из тяжелых политически актуальных, но и из радикальных артхаусных фильмов, которые также потребуют от публики большого напряжения.

Так что, судя по всему, правильным решением было немного обмануть ожидания зрителей, предложив им сначала легкое зрелище — историю, в которой даже самая большая проблема решается романтическим бегством юных любовников на буксире из Нью-Йорка в штат Делавэр, где узаконены ранние браки.