Разрушитель рака
В России разрабатывают противоопухолевые бактерии
Онколитические бактерии могут начать применяться в комплексном лечении онкологических заболеваний, заявил директор Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Олег Эргашев на пресс-конференции в ТАСС 14 октября. Он сообщил, что институт получил результаты, доказывающие способность некоторых бактерий уничтожать раковые клетки. Исследования в этом направлении ИЭМ ведет в сотрудничестве с Российским научным центром радиологии и хирургических технологий им. академика А. М. Гранова и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.
Онколитические бактерии — это микроорганизмы, способные целенаправленно проникать в ткани злокачественных опухолей, размножаться там и разрушать раковые клетки, не повреждая при этом здоровые органы. Механизм их действия включает несколько составляющих: прямое уничтожение опухолевых клеток с помощью токсинов и ферментов, активация иммунной системы через провоспалительную реакцию, а также лишение опухоли необходимых для роста ресурсов — например, потребление аргинина, от которого зависят некоторые раковые клетки.
Идея использовать бактерии против рака не нова. Еще в XIX веке американский хирург Уильям Коли заметил, что у некоторых пациентов с неоперабельными саркомами опухоли начинали уменьшаться после перенесенных бактериальных инфекций. Он разработал вакцину на основе стрептококков, однако тогда технологий для контроля безопасности и предсказуемости таких препаратов не существовало, и направление надолго уступило место химио- и лучевой терапии. Токсины Коли давали объективный ответ у части пациентов, но непредсказуемость инфекции и отсутствие антибиотиков делали метод небезопасным для широкого применения.
Сегодня в Лаборатории онколитических бактерий ИЭМ ведется работа со штаммом Streptococcus pyogenes GURSA1. Доклинические исследования показали, что этот штамм способен избирательно разрушать клетки глиомы, панкреатической аденокарциномы и гепатомы, не повреждая нормальные клетки. На модели рака поджелудочной железы бактерия показала статистически значимое сокращение объема опухоли по сравнению с контрольной группой, при этом признаки системной токсичности оставались умеренными. Доклиническая фаза на модели рака поджелудочной железы уже завершена, заключено соглашение с индустриальным партнером для подготовки к клиническим испытаниям. Параллельно создаются новые штаммы — для терапии рака молочной железы, колоректального рака и предраковых состояний.
Эргашев подчеркивает: ключевое требование к перспективной бактерии — управляемость. Она должна сохранять чувствительность к антибиотикам и бактериофагам, чтобы при необходимости можно было остановить возможные побочные эффекты. По данным международных обзоров по безопасности, главный риск онколитической терапии — неконтролируемая бактериемия и системная воспалительная реакция, поэтому штаммы с «выключателем» (ауксотрофия по ключевым метаболитам) считаются наиболее перспективными для клиники.
Среди наиболее перспективных мишеней для бактериальной терапии — глиома, рак поджелудочной железы, колоректальный рак, а также меланома и рак молочной железы. Прежде всего речь идет об опухолях, развивающихся с выраженными зонами гипоксии и некроза, где иммунная система сильно подавлена. Именно в таких случаях бактерии получают селективное преимущество, поскольку гипоксическая среда подавляет иммунный ответ.
В России бактериальные препараты уже применяются в онкологии: БЦЖ-терапия на основе Mycobacterium bovis используется для профилактики рецидивов рака мочевого пузыря после хирургического удаления опухоли.