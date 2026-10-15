Разрушитель рака

Идея использовать бактерии против рака не нова. Еще в XIX веке американский хирург Уильям Коли заметил, что у некоторых пациентов с неоперабельными саркомами опухоли начинали уменьшаться после перенесенных бактериальных инфекций. Он разработал вакцину на основе стрептококков, однако тогда технологий для контроля безопасности и предсказуемости таких препаратов не существовало, и направление надолго уступило место химио- и лучевой терапии. Токсины Коли давали объективный ответ у части пациентов, но непредсказуемость инфекции и отсутствие антибиотиков делали метод небезопасным для широкого применения.