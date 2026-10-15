В России восстановили онлайн-запись на получение британской визы
Визовый оператор VFS Global в России возобновил прием заявок на британские визы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
На данный момент пользователи снова могут записаться на прием, просмотреть или изменить существующую запись, а также самостоятельно загрузить документы.
Сбой в работе оператора произошел вечером 12 октября. Ограничения были связаны с техническими работами на сайте, уточнял VFS Global.
Согласно данным АТОР, Россия находится на седьмом месте в мире по количеству заявлений на британские визы. С июня 2025 года по июнь 2026-го граждане РФ подали 55,6 тыс. заявок. Из них одобрили около 52 тыс.