Гибридный детектив

В российский прокат вышла «Исчезнувшая в звездах», мастерский детектив по французской пьесе, который разыгрывает полный сюрпризов сюжет по старым рецептам — китайским, японским и советским.

Текст: Алексей Васильев

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С шумом, гамом и криками в полицейский участок курортного острова в неназванной стране Юго-Восточной Азии врывается симпатичный инструктор по дайвингу китаец Хэ Фэй (Чжу Илун). До истечения его визы осталось пять дней, и он требует, он прямо-таки настаивает начать официальный розыск его жены Ли Муцзы, бесследно испарившейся из их гостиничного номера две недели назад, в вечер первой годовщины их свадьбы. Но полицейские только хмыкают: мало ли у какого туриста загуляла на отдыхе жена! Когда его демарш достигает накала истерики с оскорблениями в адрес представителей правоохраны, Хэ Фэя под белы рученьки вышвыривают из участка.

Вернувшись в номер, Хэ Фэй принимает таблетки — их ему прописали от неврологического расстройства, которым страдают дайверы, но побочкой оказываются забывчивость и раздражительность — и откидывается в подушках. А когда просыпается, рядом с ним лежит совершенно незнакомая женщина, которая утверждает, что она — его жена Ли Муцзы, показывает паспорт, на всех фотографиях в его телефоне тоже она, она же — на съемках камер слежения в магазинах, которые они посещали, обслуга отеля, фотостудий, ресторанов — все узнают в самозванке ту женщину, с которой приехал на отдых Хэ Фэй. Полиция рвет и мечет из-за ложного вызова, особенно получив от «жены» информацию о запрещенных здесь таблетках, которые принимает Хэ Фэй. Верит ему только адвокат Чень Мэй (Ни Ни), не проигравшая ни одного дела. Оставшиеся четверо суток они на пару посвящают расследованию, которое обернется гонками на мотоциклах и внедорожниках в поисках сохранившихся свидетельств существования настоящей — по мнению мужа — Ли Муцзы, разборками с мафией, убийством, кровищей и полным гиньолем в сумасшедшем доме, куда господина Хэ все-таки сопроводят.

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Иными словами, оторваться от происходящего нет никакой возможности: перед нами тот самый искомый добротный «интересный фильм», обожаемый зрителями по всему миру, но по какой-то причине все реже встречающийся. В Китае «Исчезнувшая в звездах» вышла в лидеры проката, собрав больше $500 млн. Понятно, что в России аудитория азиатских лент до сих пор ограничена, но «Исчезнувшей» здесь, возможно, помогут крепкие старые связи. Во-первых, снята она по пьесе французского мастера ироничных детективов Робера Тома, не так много написавшего, но оказавшегося в СССР невероятно популярным. В новогодний день 1983 года вся страна похмельно хохотала над причудами и истериками помешанной на детективах мадемуазель Пастик в каскадном исполнении Софико Чиаурели в фильме «Ищите женщину». Заколотые у нее на глазах трупы бесследно испарялись, и она, любительница опрокинуть рюмашку, тоже ничего не могла доказать полиции. Эта классика золотого века советского телевидения является постановкой пьесы Тома «Попугаиха и цыпленок» (1966). Примерно в то же время советские театры, от областных до московского Театра сатиры, стали, как подорванные, ставить еще одну пьесу Тома — «8 женщин» (1958), а в 2002-м Франсуа Озон превратил этот детектив в киномюзикл, собрав под одной крышей и заставив петь и плясать суперзвезд всех поколений. Наконец, одним из лидеров советского проката середины 1970-х стала криминальная комедия «Хорошенькое дельце» (1973), сценарий к которой тоже писал Тома. Его рецепт — смех, тайны и сюжет, выворачивающийся наизнанку,— работал безотказно.

«Исчезнувшая» поставлена по пьесе «Ловушка для одинокого мужчины» (1960), которая в 1980-х стала в СССР популярнейшим радиоспектаклем, а в 1990-м превратилась в одноименный фильм с Караченцовым в главной роли. Авторы китайской ленты даже утверждают, что делали именно ремейк советской картины, а не экранизацию Тома. Что они могли видеть в юности советский фильм — вопросов не вызывает. После долгого периода отсутствия всяких отношений между СССР и Китаем, в середине 1980-х, когда заново отладился культурный обмен, здесь смотрели много китайских фильмов — логично предположить, что и наоборот.

Среди тех китайских фильмов были, кстати, два превосходных детектива — «Смерть манекенщицы» (1987) и особенно «Сон актрисы» (1985), где убийство происходило на съемочной площадке. Что за прошедшие годы китайские кинематографисты не растратили ни вкуса, ни навыка к хорошему детективу, доказывают сегодняшние китайские сериалы. На телевидении в этом жанре китайцы по качеству выделки обходят своих ближайших соседей японцев, а по изысканности собственно детективной загадки — корейцев. В качестве примеров можно смело рекомендовать «Детектива L» (2019) о Шанхае 1930-х годов — превосходную коллекцию головоломок в духе Джона Диксона Карра о невозможных убийствах, запертых комнатах, где в ходе расследования убийца и жертва могут легко поменяться местами, а то и слиться в одно целое. А если вам ближе распаханная сериалом «Кости» нива детективов о работающем с полицией гении-социопате, то ваш вариант — «Под кожей» (2022).

«Исчезнувшая» обладает мастеровитостью вышеперечисленных фильмов, ну а об интриге Тома отлично говорит тот факт, что за права на ее экранизацию боролся сам Хичкок. Другое дело, что, называя свой фильм ремейком советской «Ловушки», авторы все же лукавят. Советская экранизация верно следовала канве французского автора, сохранила и ее театральность, и юмор. Китайцы, оставив магистральную линию, наворотили массу совершенно новых, позволивших широкоэкранному фильму обрести зрелищность, а современному зрителю, привыкшему к более стремительной смене событий, чем было принято в прошлом веке,— не заскучать и оставаться на крючке почти до последних кадров.

«Почти», потому что финал, с волнами, слезами, музыкой танго,— это поклон японскому детективу, под сильным воздействием которого китайцы все-таки находятся: и, надо признать, в плане неожиданности развязок и вкусных обманок им далеко до тамошних выдающихся авторов, многие из которых — как Эдогава Рампо, Содзи Симада, Миюки Миябэ, Кэйго Хигасино или Юкито Аяцудзи — определили законы всего детективного жанра. Однако есть у японского детектива и такая характерная особенность, которая едва ли укладывается в универсальный канон: всякий детективный роман или фильм заканчивается продолжительным финальным плачем убийцы, рассказывающего, что довело его до преступления. На западный взгляд, такие мелодраматичные финалы не слишком органичны для изящного детектива. Авторы же «Исчезнувшей» почти полностью отказались от иронии французского литературного оригинала (впрочем, ввернув элементы комедии абсурда, когда жена-самозванка разбивает себе о голову пустую бутылку или в сценах из сумасшедшего дома с его вкрадчивыми изуверами-врачами), зато приделали длинный слезливый японский хвост.

Но не только на Восток смотрят авторы «Исчезнувшей» в поисках вдохновения. Полутанец-полусхватка Хэ Фэя со лжеженой в приморском ресторане явно копирует стиль общения Брэда Питта и Анджелины Джоли в «Мистере и миссис Смит». Есть прямой книксен и в сторону русского кино: появление жены-копии начинается с крупного плана ладони спящего Хэ Фэя, замедленно падающей на простынь, и в момент приземления камера обнаруживает рядом с ней женскую руку — ритмически и композиционно здесь полностью повторен тот кадр из «Соляриса», в котором впервые появляется лжежена Хари.

В прокате с 12 октября

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