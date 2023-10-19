Вооружась автократом

В прокат выходит экшен-комедия Пьера Мореля «Телохранитель на фрилансе» со звездой этого жанра Джоном Синой в главной роли. Приключения бывшего спецназовца, амбициозной журналистки и диктатора в вымышленной латиноамериканской стране показались Юлии Шагельман не настолько смешными, чтобы авторам картины можно было простить их эмоциональную глухоту и абсолютную неуместность придуманного ими сюжета на фоне событий, происходящих в реальном мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политические потрясения оказываются всего лишь комедийным фоном для приключений главного героя Мейсона (Джон Сина)

Фото: Sentient Pictures Политические потрясения оказываются всего лишь комедийным фоном для приключений главного героя Мейсона (Джон Сина)

Фото: Sentient Pictures

Джон Сина — один из немногих бывших профессиональных рестлеров, которым удалось сделать карьеру в кино. Конечно, ему далеко до Дуэйна «Скалы» Джонсона, превратившего свою почти сверхчеловеческую физическую форму и несколько дуболомное обаяние в источник дохода, сравнимого с актерами класса А. Сине, кроме больших студийных франшиз вроде «Форсажа», приходится подвизаться и в сериалах, и в озвучке, и в таких вот среднебюджетных картинах, как «Телохранитель на фрилансе», которым вряд ли светят большие кассовые перспективы. На производство подобных фильмов в Голливуде обычно зовут европейских режиссеров средней руки, имеющих репутацию «крепких ремесленников» — в данном случае это Пьер Морель, больше всего известный по «Заложнице» (2007), перезапустившей карьеру Лиама Нисона. И дают в них что-нибудь заработать кумирам прошлых лет, чьи фамилии все еще узнаваемы, но годы славы и качественных проектов остались далеко позади — а это в данном случае Кристиан Слейтер, играющий руководителя частной военной компании.

Его Себастьян — бывший сослуживец героя Сины, которого зовут Мейсон Петтитс (в фильме есть несколько шуток по поводу несоответствия этой фамилии и синовских статей, но в русском дубляже они, и без того не сильно искрометные, совсем не звучат). Он с детства хотел помогать людям, поэтому пошел учиться на юриста, но потом осознал, какая скучная жизнь его ждет, если он выберет эту работу, и предпочел ей службу в горячих точках. Одна из операций закончилась неудачей — все его боевые товарищи погибли, а сам Мейсон получил травму спины. Поэтому он вернулся к юридической практике, а заодно впал в депрессию, для которой у него есть такие веские причины, как наличие уважаемой профессии, дома в пригороде, красивой блондинки-жены (Элис Ив) и маленькой дочки (Молли Макканн).

Из тоскливых будней нашего героя вытаскивает как раз Себастьян, успевший за то время, что они не виделись, основать неплохо зарабатывающую ЧВК. Он предлагает Мейсону сопроводить журналистку Клэр Веллингтон (Элисон Бри) в Пальдонию, где она должна взять интервью у «последнего чистого автократа в Западном полушарии» Хуана Артуро Венегаса (Хуан Пабло Раба). Клэр, как и Мейсон, переживает личный и профессиональный кризис: когда-то она была звездой политической журналистики, но из-за скандала с непроверенными источниками потеряла свою репутацию и, о ужас, скатилась до светской хроники. Приглашение Венегаса, долгое время отказывавшегося общаться с прессой, она воспринимает как способ вернуть прежнюю славу.

Ситуацию осложняет то, что именно Венегас, по мнению Мейсона, виновен в смерти его друзей — ведь они как раз отправились в его страну, чтобы его устранить, но не успели. Поэтому он диктатора ненавидит, но на работу все равно соглашается, просто чтобы свалить наконец из надоевшего дома. При личном знакомстве Венегас начинает бесить его еще больше своим белым костюмом и скользкими манерами, но погрузиться в эти переживания Мейсон не успевает. По пути в загородную резиденцию президентский кортеж встречает засада каких-то «повстанцев», всю охрану убивают, а сам Венегас, Клэр и Мейсон остаются в живых только благодаря профессионализму последнего.

Теперь этим троим предстоит бегать по сельве от людей в камуфляже, твердо вознамерившихся довести начатое до конца. В процессе выясняется, что вся эта сумятица — государственный переворот, затеянный племянником Венегаса (Себастьян Эслава) при поддержке наемников, но не таких, как Себастьян и его команда, а плохих (они почему-то из ЮАР). Однако и племянник — всего лишь пешка в руках глобальных корпораций, задумавших наложить лапу на природные ресурсы Пальдонии, а вот Венегас, который двадцать лет подряд позволял им делать именно это, не обделяя, конечно, и себя любимого, вовсе не так ужасен, потому что теперь передумал.

Чтобы зрители не слишком вникали в эти сомнительные как с моральной, так и с геополитической точки зрения интриги, Морель развлекает их экшен-сценами и шутками. Первые заметно страдают от отсутствия бюджета и получаются довольно куцыми, вторые и вовсе вызывают чаще неловкость, чем смех. Рабе почти удается сделать своего диктатора с человеческим лицом обаятельным, но Сина и Бри взаимодействуют с ним и между собой с естественностью деревянных кукол. Месседж картины же, кажется, сводится к тому, что автократия, опирающаяся на иностранные ЧВК,— это не так уж плохо, пока и поскольку диктатор умеет договариваться с оппозицией и не слишком прижимает народ. Но глубоко задумываться над этим не стоит, ведь на закрывающих титрах Джон Сина еще раз пошутит про пенисы, а значит, все в этом мире хорошо и правильно.