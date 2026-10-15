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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
ЖизньМедицина

Минздрав зарегистрировал препарат «Нимоланцим» для лечения опухолей

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат «Нимоланцим», предназначенный для лечения некоторых злокачественных новообразований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Нимоланцим» — это оригинальное лекарство с международным непатентованным названием нимотузумаб. Он применяется для терапии взрослых пациентов с опухолями пищевода, головы и шеи, а также отдельными типами злокачественных опухолей головного мозга. Препарат назначают лицам старше 18 лет, передает «Интерфакс».
Лекарство производит российская компания АО «Ланцет» в рамках международного партнерства с Центром молекулярной иммунологии на Кубе. За вторичную упаковку и выпускающий контроль качества отвечает АО «Биохимик».