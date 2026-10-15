Премьер Японии заявила, что страна не занимается шпионажем в России
Такаити: Япония не занимается шпионажем в России
Японские власти не занимаются шпионажем в России, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити. Так она отреагировала на сообщения о задержании японского журналиста на Сахалине по подозрению в сборе данных о военнослужащих России.
Госпожа Такаити добавила, что МИД Японии запросил у российской стороны встречу с задержанным. Подробностей предъявленных японцу подозрений власти страны пока не знают, передает ТАСС.
ФСБ России сообщила о задержании корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» Юки Имаи в Сахалинской области 13 октября. Затем журналиста доставили в Москву, где, по решению суда, отправили под стражу. Он проходит по делу о шпионаже (ст. 276 УК). По данным ФСБ, японец собирал сведения о жителях Курильских островов, участвующих в СВО.