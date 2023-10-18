Al Arabiya: число погибших при ударе по больнице в секторе Газа превысило 800
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщает, что число погибших в результате удара по больнице в Газе превысило 800 человек. При этом собеседники канала утверждают, что жертв может быть еще больше, так как много людей сейчас находится под завалами. Ранее сообщалось о 500 погибших при ударе по больнице.
Как сообщается в аккаунте телеканала в соцсети X (экс-Twitter), в настоящее время спасательная операция продолжается, ведется разбор завалов. Также, по информации Al Arabiya, медики оказывают помощь «многочисленным пострадавшим мирным жителям».
Удар по баптистской больнице в Газе был нанесен вечером 17 октября. Армия Израиля заявила, что проводит расследование, она связывает инцидент с неудачным запуском ракеты «Исламским джихадом». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные удар по больнице не наносили, а ответственность за случившееся лежит на «варварских террористах из сектора Газа». Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар «военным преступлением Израиля» и объявил трехдневный траур по его жертвам.
О ситуации в Израиле и секторе Газа — в материале «Ъ».