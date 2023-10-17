К Газе подходят с разных сторон

Президент США Джо Байден проведет в среду переговоры в Израиле и Иордании. Причем в Аммане он встретится не только с королем Иордании Абдаллой II, но и с президентами Египта и Палестины Абдель-Фаттахом ас-Сиси и Махмудом Аббасом. Среди приоритетов — освобождение заложников, удерживаемых палестинским движением «Хамас», минимизация потерь среди гражданского населения в секторе Газа и облегчение там гуманитарной ситуации. Эти же темы на разных площадках обсуждают и другие мировые лидеры. Обсуждают они и то, что делать с сектором Газа после войны. Озабочена этими вопросами и Россия. Правда, ее проект резолюции по оказанию помощи палестинцам не получил поддержку Совбеза ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

«Освобождение удерживаемых "Хамасом" заложников станет одним из центральных вопросов, которые президент США Джо Байден намерен обсудить во время предстоящей поездки на Ближний Восток»,— заявил CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, этот вопрос будет подниматься на всех переговорах с израильскими чиновниками, включая премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, а также на последующих консультациях с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси, королем Иордании Абдаллой II и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

«Мы работаем над тем, чтобы найти возможности вернуть домой наших граждан, оказавшихся в заложниках. Мы очень тесно работаем с партнерами в регионе, с партнерами, которые поддерживают связи с "Хамасом"»,— сказал Джон Кирби. О каких партнерах идет речь, он не сказал, но, скорее всего, подразумевались Катар, Египет и Турция, которые уже не раз давали понять, что занимаются этим вопросом. В частности, во вторник глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара получила от нескольких стран просьбы способствовать освобождению их граждан.

Точное число заложников, а также их гражданство и имена неизвестны. Накануне «Хамас» сообщил, что речь идет примерно о 200–250 лицах разных национальностей. «Мы освободим людей разных национальностей, находящихся под временным арестом, когда это позволят условия»,— заявил официальный представитель Бригад Изаддина аль-Кассама (военное крыло «Хамаса») Абу Обайда, добавив, что пока эти люди побудут «дорогими гостями» в секторе Газа.

«Хамас» очень старается исправить свой имидж на международных площадках, после того как стали известны детали резни, устроенной его боевиками 7 октября во время нападения на израильские населенные пункты.

Так, в понедельник «Хамас» опубликовал ролик с одной из заложниц — Майей Шем, у которой есть как израильское, так и французское гражданство. На видео девушке оказывают медицинскую помощь. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал этот ролик «позорным» и призвал скорее освободить девушку, как и других французских заложников. Судьбой своих граждан озабочены и другие страны. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Тель-Авив во вторник встретился с семьей заложников с германским гражданством.

«Я молю Бога, чтобы моя дочь оказалась среди заложников, а не среди погибших»,— сказал «Ъ» Йосеф Гольденберг, о чьей 23-летней дочери Тамар нет новостей с 7 октября. Отец надеется, что если Тамар в плену, то ее отпустят вместе с иностранными заложниками. У нее два гражданства — израильское и грузинское. Тамар была среди участников музыкального фестиваля в районе кибуца Реим у границы с сектором Газа. Первые дни после атаки «Хамаса» он метался практически по всему югу страны, где шли бои, и искал свою дочь среди живых и мертвых.

«На протяжении всех этих дней мы так и не смогли получить никакой информации о ней от официальных властей. Наоборот, они звонят нам и спрашивают — нет ли новостей? Мы сами выяснили район, где последний раз был засечен сигнал телефона Тамар и ее друзей. Но так ничего и не нашли»,— говорит он. Во вторник, за пару часов до разговора с корреспондентом «Ъ», Йосеф Гольденберг узнал, что трое друзей его дочери признаны погибшими. Найдена и машина, в которой ребята ездили на фестиваль. Судьба Тамар по-прежнему неизвестна. «Я прошу вас, помолитесь за Тамар, это помогает»,— говорит Йосеф Гольденберг.

Согласно последним данным, в Израиле погибли более 1,4 тыс. человек, около 4 тыс. получили ранения и травмы.

Среди других тем, которые в эти дни обсуждаются международными посредниками,— судьба сектора Газа. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, президент Байден надеется услышать от Израиля, как он будет проводить свои операции в секторе, «чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения и позволить гуманитарной помощи поступать таким образом, чтобы это не приносило пользы "Хамасу"».

Госсекретарь добавил, что США и Израиль договорились разработать план, который позволит гуманитарной помощи от стран-доноров и многосторонних организаций дойти до гражданского населения в секторе Газа. Однако пока не удалось уговорить Израиль гарантировать безопасность провоза гуманитарных грузов через КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. И израильские и американские лица утверждают: это вызвано опасениями, что «Хамас» может конфисковать или уничтожить помощь, поступающую в Газу.

Во вторник тему обсуждали в целом ряде форматов. Так, экстренную видеовстречу под руководством главы Евросовета Шарля Мишеля провели лидеры стран ЕС. А представители арабских монархий Персидского залива срочно собрались в Омане. На встрече они договорились организовать операцию по оказанию гуманитарной помощи палестинцам Газы. Но все равно надо, чтобы Израиль дал на это добро.

На этом фоне особое разочарование испытывает Россия, чей проект гуманитарной резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта не принял Совбез ООН. Коспонсорами российской инициативы стали почти 30 стран, в том числе 17 государств арабского мира, но в самом Совбезе необходимых девяти голосов за не нашлось. За резолюцию проголосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались. В тексте строго осуждались насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также «все акты терроризма».

«Единственной причиной непринятия резолюции стало, что они (страны, выступившие против.— “Ъ”) не хотели поддерживать что-либо исходящее от России»,— отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Тем временем ситуация в секторе Газа резко обострилась. Из-за нехватки лекарств под угрозой закрытия оказались многие больницы, которые и так не справлялись с потоком пострадавших. Их число превысило 13 тыс. Количество погибших — свыше 3 тыс. Среди них — женщины, дети, журналисты, врачи. Катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на представителя палестинского Минздрава сообщил во вторник вечером, что в результате израильского удара по Баптистской больнице погибло более 500 человек. На это израильская армия оперативно сообщила, что проверяет детали. «Есть много неудачных запусков ракет «Хамаса» и много дезинформации»,— говорится в сообщении пресс-службы армии. В Палестине объявлен трехдневный траур.

Марианна Беленькая, Тель-Авив