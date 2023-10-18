Что известно о пострадавшей от ракетного удара больнице в Газе

17 октября был нанесен ракетный удар по больнице Аль-Ахли в Газе, число погибших уже превысило 800 человек. Израиль заявил о причастности к удару группировки «Исламский джихад», а глава палестины Махмуд Аббас назвал атаку «военным преступлением Израиля». Что известно об этом медицинском учреждении — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Al-Masri, Reuters Фото: Mohammed Al-Masri, Reuters

Больница Аль-Ахли построена в Газе в 1882 году Обществом церковных миссий Англиканской церкви и является одной из старейших в городе. Расположена в районе Зейтун на юге Газы. В переводе с арабского ее название означает Арабская народная больница.

С 1954 по 1982 год больницей управляла Медицинская миссия Южной баптистской церкви, в то время Аль-Ахли стала известна как Баптистская больница. С 1980 года учреждением управляет епископальная церковь Иерусалима.

Больница поддерживается международными благотворительными организациями, такими как Embrace the Middle East. Программа мобильной клиники предоставляет бесплатную медицинскую помощь и питание людям из близлежащих городов и деревень.

На сайте Иерусалимской епархии говорится, что медучреждение рассчитано всего на 80 коек, но в последние дни в больнице размещались до 5 тыс. беженцев, покинувших свои дома в Газе.

Ранее, 14 октября 2023 года, Диагностический центр лечения рака больницы уже подвергался ракетному обстрелу. В результате были ранены четыре сотрудника больницы и серьезно повреждены два верхних этажа.