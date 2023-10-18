МИД РФ: Израиль должен доказать непричастность к удару по больнице
Ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически и набирает чудовищные обороты, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия квалифицирует нанесенный накануне удар по больнице в секторе Газа как преступление, непричастность к которому Израилю придется доказывать.
«Безусловно, квалифицируем подобное преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания»,— сказала Захарова в эфире радио Sputnik (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, Израиль должен доказать непричастность к инциденту. «Будьте добры, предоставьте спутниковые снимки, и неплохо, если бы это сделали американские партнеры, которые свидетельствовали бы о всей той географии полетов, со всеми подробностями, которые имелись на этот момент»,— призвала она.
Удар по больнице Аль-Ахли нанесли вчера, 17 октября, вечером, в результате погибли более 800 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал это «военным преступлением Израиля» и объявил трехдневный траур. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху возложил ответственность на «варварских террористов из сектора Газа». Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ЧП.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».