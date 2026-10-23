Набиуллина заявила об отсутствии угроз финансовой стабильности России

Глава ЦБ РФ отметила, что проблемы с оплатой долга могут возникать и у «компаний тяжеловесов», при этом Банк России считает такие трудности временными. «Рисков для финансовой стабильности в целом сейчас нет, поэтому это никак не могло быть фактором для принятия решения (по ключевой ставке.— “Ъ”)»,— добавила госпожа Набиуллина.