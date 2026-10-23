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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Экономика

Набиуллина заявила об отсутствии угроз финансовой стабильности России

Рисков для финансовой стабильности в России нет. Долговые проблемы, которые возникают у некоторых компаний, временные и не влияют на общую ситуацию. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге после заседания совета директоров регулятора.
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Пресс-служба Банка России

По словам госпожи Набиуллиной, Банк России постоянно следит за финансовым состоянием компаний, особенно крупнейших. «Сейчас мы видим по данным на 1 июля, что доля компаний, прибыль которых не покрывает проценты, то есть затраты на обслуживание долга, немного выросла,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по "Интерфаксу").— Но мы видим, что, с учетом тех макроэкономических предпосылок, которые есть, с учетом трендов, которые есть, и эффектов от прошлого снижения ключевой ставки, ситуация для некоторых компаний улучшается».

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Глава ЦБ РФ отметила, что проблемы с оплатой долга могут возникать и у «компаний тяжеловесов», при этом Банк России считает такие трудности временными. «Рисков для финансовой стабильности в целом сейчас нет, поэтому это никак не могло быть фактором для принятия решения (по ключевой ставке.— “Ъ”)»,— добавила госпожа Набиуллина.
Эльвира Набиуллина
Экономика РФ