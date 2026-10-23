Набиуллина заявила об отсутствии угроз финансовой стабильности России
Рисков для финансовой стабильности в России нет. Долговые проблемы, которые возникают у некоторых компаний, временные и не влияют на общую ситуацию. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге после заседания совета директоров регулятора.
По словам госпожи Набиуллиной, Банк России постоянно следит за финансовым состоянием компаний, особенно крупнейших. «Сейчас мы видим по данным на 1 июля, что доля компаний, прибыль которых не покрывает проценты, то есть затраты на обслуживание долга, немного выросла,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по "Интерфаксу").— Но мы видим, что, с учетом тех макроэкономических предпосылок, которые есть, с учетом трендов, которые есть, и эффектов от прошлого снижения ключевой ставки, ситуация для некоторых компаний улучшается».
Глава ЦБ РФ отметила, что проблемы с оплатой долга могут возникать и у «компаний тяжеловесов», при этом Банк России считает такие трудности временными. «Рисков для финансовой стабильности в целом сейчас нет, поэтому это никак не могло быть фактором для принятия решения (по ключевой ставке.— “Ъ”)»,— добавила госпожа Набиуллина.